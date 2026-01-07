600 euros en moyenne : 9 millions de Français vont recevoir ce virement surprise dès la semaine prochaine

Beaucoup de Français ont oublié ce virement surprise de 600 euros en moyenne.

Le mois de janvier peut être rude pour le budget de nombreux ménages. Les festivités de Noël ont entamé le portefeuille et les bonnes nouvelles sont rares. Certes, les intérêts des Livrets ont été versés mais avec un taux en chute libre, ils ne représentent plus vraiment le bonus attendu... Il y a toutefois une bonne nouvelle, souvent oubliée par les Français concernés. Ils sont pourtant environ 9 millions de ménages à être touchés par un virement en ce mois de janvier.

La somme a de quoi les réjouir : 600 euros en moyenne selon le fisc. Oui, vous avez bien lu, ce sont les impôts qui doivent leur verser ce chèque surprise ! Il prendra la forme d'un virement, attendu dès la mi-janvier aux alentours du 15 janvier si l'on se fie au calendrier des années précédentes.

Comment savoir si vous êtes concerné ? Tout d'abord, sachez que tout le monde ne touchera pas le même montant. Si en moyenne il atteignait 600 à 640 euros ces dernières années, il dépend de vos revenus et de votre dernière déclaration de revenus. Ce virement est en effet lié à votre prélèvement à la source. La somme correspond ainsi à partie de votre crédit ou réduction d'impôts. Si vous en avez bénéficié l'année dernière, le fisc vous verse ainsi une partie de la somme dès ce mois de janvier. Pour cela, elle reprend l'avis d'imposition 2025 et verse 60% de la somme.

Sont concernés tous les contribuables ayant embauché une personne pour un service à la personne, comme une aide à domicile mais aussi la garde d'enfants (assistantes maternelles, crèches et périscolaire) ou encore l'hébergement en Ehpad.

Prenons l'exemple d'un ménage avec un 1 enfant en bas âge et ayant eu des frais de garde d'enfant, par exemple via une assistante maternelle ("les nounous"). Si ce ménage avait déclaré l'an dernier et obtenu le maximum du crédit d'impôt (1750 euros de crédit d'impôt au maximum puisqu'il s'élève à 50% du montant des dépenses dans une limite de 3500 euros par enfant gardé), il touchera dès janvier 60% de cette somme. Soit 1050 euros.

S'ils ont bien renseigné leurs informations bancaires sur leur espace particulier du site des impôts, la somme leur sera versée par virement dès le 15 janvier. Le virement comportera l'intitulé suivant "AVANCE CREDIMPOT" et en provenance de la "DFIP" ou "DRFIP".

Attention toutefois, il s'agit bien d'une avance basée sur une estimation de vos dépenses. Si celles-ci ont fortement évolué entre 2024 et 2025 (par exemple si vous avez fait appel à un nouveau service d'aide à la personne, avez eu des frais de garde d'enfant plus important), le crédit d'impôt sera bien recalculé au moment de votre prochaine déclaration de revenus au printemps.

A l'inverse, un ménage qui aurait bien moins de frais de service à la personne pourrait avoir une mauvaise surprise. Ce peut être le cas après l'entrée à l'école du "petit dernier" de la famille. Dans ce cas, le crédit d'impôt pourrait être moins important qu'estimé par les impôts. Si vous avez toutefois un doute, vous pouvez toujours contacter le fisc... ou mettre la somme perçue de côté en attendant votre déclaration de revenus !