Le salaire des fonctionnaires sera versé très tard en janvier : voici la date prévue

Pour tous les employés de la fonction publique, l'attente sera longue. Mieux vaudra faire attention à son budget fin janvier...

Après les fêtes et au moment de lancer l'année sur les bons rails, ce n'est pas vraiment le genre de nouvelle réjouissante qu'on attend. Pourtant, en janvier, six millions de Français vont devoir surveiller de près leur compte en banque. Tous devront avoir une attention particulière à leur budget en ce début d'année. Ils devront tout simplement attendre plus d'un mois avant de toucher leur prochain salaire.

Ils sont nombreux à être concerné : enseignants, employés territoriaux en mairie, départements ou régions, personnel soignant mais aussi policiers ou gendarmes. Si le calendrier de paiement est connu à l'avance, peu pensent à regarder les dates chaque mois. Or, en janvier, mieux vaut être alerté du versement tardif de la paye pour s'éviter une mauvaise surprise.

La règle dans la fonction publique n'a pourtant pas changé et est plutôt simple. La date butoir est toujours fixée à l'antépénultième jour ouvré du mois, soit l'avant-avant-dernier jour du mois parmi les jours travaillés, les jours ouvrés étant bien du lundi au vendredi.

Problème, en décembre 2025, le versement du salaire a été avancé : la paie est arrivée le lundi 22 décembre, pour que les comptes soient crédités avant Noël. Malchance du calendrier, comme en 2025, la date qui s'applique en janvier 2026 est particulièrement tardive. En janvier 2026, le salaire des fonctionnaires sera ainsi viré le mercredi 28 janvier. Pour les retraités de la fonction publique qui ont touché leur dernière pension le 30 décembre, la pension arrivera le lendemain, jeudi 29 janvier. Un moindre mal... Car du 22 décembre au 28 janvier, cela fait donc pas moins de 37 jours entre les deux payes pour les fonctionnaires actifs !

Et ce n'est pas tout... À cela, il faut ajouter le délai de traitement du versement par les banques, pouvant décaler la paie d'un ou deux jours supplémentaires. La date de valeur, ce terme bancaire qui indique la date effective de prise en compte de l'écriture, n'apparaît parfois que 24 ou 48 heures plus tard sur le suivi en ligne de la banque. Certains pourraient donc voir leur paye arriver sur le compte en banque que le 30 janvier !

Ce ne sera pas la seule fois de l'année qu'un versement tardif interviendra. En 2026, le salaire sera également versé le 29 du mois en juillet. Le reste du temps, la paie arrivera entre le 25 et le 28 de chaque mois.

Voici d'ailleurs en guise de mémo le calendrier complet des virements des payes des fonctionnaires pour 2026 :

Janvier : mercredi 28

: mercredi 28 Février : mercredi 25

: mercredi 25 Mars : vendredi 27

: vendredi 27 Avril : mardi 28

: mardi 28 Mai : mardi 27

: mardi 27 Juin : vendredi 26

: vendredi 26 Juillet : mercredi 29

: mercredi 29 Août : jeudi 27

: jeudi 27 Septembre : lundi 28

: lundi 28 Octobre : mercredi 28

: mercredi 28 Novembre : jeudi 26

: jeudi 26 Décembre : mardi 22

Avec un salaire de décembre 2025 versé le 22 décembre, les agents devront donc patienter 37 jours entre deux payes, de quoi nécessiter une gestion rigoureuse du budget pour éviter de se retrouver dans le rouge et de mal commencer l'année auprès de leur banquier.