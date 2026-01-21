Ce pays voisin cherche absolument des Français : il offre un salaire de 3000 euros nets d'impôts, logement compris et factures payées

Ce pays offre même des conditions royales aux Français qui postulent.

C'est un emploi peu banal dont les conditions et avantages sont tout aussi rares. Imaginez un métier où l'on débute en gagnant 3 000 euros nets, soit environ deux fois le SMIC français, dès le premier jour et le tout sans payer d'impôts. Ajoutez-y un logement gratuit, les factures d'eau et d'électricité réglées par l'employeur, avec vue sur la Méditerranée et les montagnes en arrière-plan. Trop beau pour être vrai ? Pas tout à fait. Cette offre existe bel et bien, et à quelques kilomètres de la frontière française.

C'est sur le Rocher de Monaco que cette opportunité attend les candidats. La Compagnie des carabiniers du Prince recherche activement de jeunes Français pour intégrer ses rangs prestigieux. Surprise, elle peine à attirer suffisamment de postulants. "Tout le monde pense qu'il faut être Monégasque alors qu'on recrute tous les ans de jeunes Français", précise le lieutenant-colonel Martial Pied, chef de corps et Angevin de naissance, interrogé par Le Point.

Les conditions d'admission sont d'ailleurs facilement consultables puisqu'elles sont écrites noir sur blanc sur le site internet des carabiniers. Nous avons consulté l'annonce comme n'importe quel postulant pour comprendre les particularités de ce métier d'exception.

Protéger la famille souveraine, assurer la garde du Palais et de ses dépendances, fournir les services d'honneur, participer au maintien de l'ordre public et aux manifestations publiques : les 125 carabiniers de la Principauté endossent ainsi des responsabilités multiples. "Nous sommes comme la Garde républicaine avec des spécialités très diverses", résume le lieutenant-colonel Martial Pied. Et les conditions sont nombreuses...

Pour devenir carabinier du prince, les candidats doivent donc avoir la nationalité française ou monégasque et être âgés de 19 à 27 ans. Côté morphologie, les exigences sont strictes : mesurer entre 1,80 m et 2 mètres exactement. Pas un centimètre de moins, pas un de plus !

Le célibat est obligatoire lors du recrutement et le mariage n'est autorisé qu'après la période probatoire d'un an. Un tatouage visible sur le cou, l'avant-bras ou la main ? Candidature refusée ! Idem pour toute inscription au casier judiciaire. Le recrutement reste fermé aux femmes. Les musiciens souhaitant intégrer l'orchestre devront justifier d'un niveau CEM ou DEM de conservatoire.

Les dossiers doivent être envoyés entre mai et juillet pour un concours prévu à l'automne. Les épreuves d'admissibilité s'étalent sur deux jours : on y trouve, selon le document officiel des épreuves, des exercices de dictée, culture générale, expression écrite et orale ou encore mathématiques de niveau brevet des collèges. Côté physique : le candidat devra faire 100 mètres de nage suivis de 10 mètres en apnée, et une course de 12 minutes avec exercices musculaires sans temps d'arrêt.

Vient ensuite l'admission : cinq jours d'examens médicaux, tests psychologiques, entretiens et épreuve sur tatami. Mieux vaut donc être bien préparé ! "Un candidat gendarme, militaire ou policier depuis quelques années aurait plus de chances qu'un jeune de 19 ans sans expérience", reconnaît Fabien Roehrig, responsable du recrutement.