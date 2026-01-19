Tous ces Français vont voir leur salaire ou pension de retraite baisser fin janvier : voici les lignes à surveiller

La surprise peut être de taille : voici tous les points à vérifier sur la feuille de paie de janvier ou sur votre prochaine pension de retraite.

La première paie de l'année approche et elle est souvent très attendue après la période des fêtes. Hélas, pour de nombreux salariés mais aussi pour certains retraités en attente de leur pension versée début février, ce premier versement de l'année sera synonyme de mauvaise surprise. Plusieurs mécanismes convergent pour faire baisser le montant net perçu par de nombreux salariés et retraités.

Pas de panique : il ne s'agit pas d'une erreur, pas plus d'une baisse du salaire versé par votre employeur ou encore d'une baisse de votre pension de retraite mais de l'application de nouvelles règles. Au final, elle auront une conséquence : la somme indiquée en bas, "le net à payer", vous paraîtra plus bas que sur les derniers mois.

Vous pourrez vérifier facilement le "coupable" sur votre feuille de paie. Première ligne à scruter, celle de la complémentaire santé obligatoire. Vous le savez sans doute tant le sujet a été abordé ces derniers mois, les mutuelles ont augmenté leurs tarifs en 2026, de 5 à 6% en moyenne. Votre employeur vous a sans doute informé d'une prochaine hausse. Sachez que cela représente en moyenne 6 à 10 euros d'augmentation par mois pour un salarié.

Tout dépend évidemment de votre contrat et conditions. Pour vérifier l'étendue des dégâts, il suffit de regarder la ligne "Complémentaire santé obligatoire" dans la colonne "Part/cotisation salarié" et de comparer aux derniers mois. Vous pouvez aussi demander à votre employeur la date d'application du contrat 2026 de la mutuelle d'entreprise.

Mais ce n'est pas tout ! Les employeurs remboursent désormais 50% des titres de transport en commun, là où certains avaient pu monter jusqu'à 75% en 2022. Or, certains abonnements, comme le Pass Navigo en Ile de France, ont augmenté au 1er janvier. Enfin, si vous aviez baissé manuellement votre taux de prélèvement à la source l'an dernier, sachez que le fisc a remis à jour le taux en prenant vos derniers revenus déclarés en 2025. Ce qui peut donc à nouveau augmenter votre taux...

Pour les retraités, la situation est différente mais tout aussi délicate. Les pensions de base ont certes été revalorisées de 0,9 % au 1ᵉʳ janvier. En revanche, les retraites complémentaires Agirc-Arrco restent gelées, faute d'accord entre partenaires sociaux en 2024. Surtout, de nombreux retraités vont subir une hausse de leur taux de CSG (contribution sociale généralisée). Cette cotisation, prélevée sur les pensions, varie selon quatre tranches : exonération, taux réduit (3,8 %), taux médian (6,6 %) ou taux normal (8,3 %). Le taux applicable en 2026 dépend du revenu fiscal de référence 2024.

Or, les pensions ayant augmenté de 5,3 % en 2024 tandis que le barème de la CSG n'avait progressé dans le même temps que de 1,8 %, de nombreux retraités franchissent un seuil et basculent dans une tranche supérieure. Résultat : leur pension nette pourrait diminuer, parfois de 20 à 40 euros par mois. Pour le vérifier, rendez-vous dès février, le 2 février pour la pension Agirc-Arrco, le 9 pour la pension du régime général.