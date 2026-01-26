Les pensions de retraite de février seront modifiées : voici les dates prévues et les changements

En février, les pensions de retraite vont être quelque peu chamboulées.

Mieux vaudra faire attention, surveiller son agenda et vérifier le montant versé début février. Si les virements des pensions de retraite suivent habituellement un calendrier bien précis, le mois de février 2026 apporte son lot de changements pour les millions de retraités français. Les habitudes bien établies vont être quelque peu chamboulées.

C'est bien connu, traditionnellement, les caisses de retraite respectent un planning de versement permettant aux bénéficiaires d'anticiper des mois à l'avance l'arrivée de leur pension sur leur compte bancaire. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et la Mutualité sociale agricole (MSA) procèdent généralement aux virements le 9 de chaque mois. Les retraites complémentaires de l'Agirc-Arrco sont, quant à elles, versées le 1er du mois, tandis que les pensions des fonctionnaires arrivent en fin de mois.

Ce mois de février bouleverse légèrement ce calendrier bien rodé. L'Agirc-Arrco, qui verse habituellement ses pensions le 1er du mois, devra décaler son virement au lundi 2 février, le 1er tombant un dimanche. La Carsat Alsace-Moselle suivra le même principe avec un report au lundi. En revanche, la CNAV et la MSA maintiennent leur versement à la date prévue, le 9 février tombant cette année un lundi.

Au-delà de ces ajustements, c'est surtout l'évolution des montants qui retient l'attention. La revalorisation annuelle des pensions de base s'applique à partir de ce versement de février. Elle conduira à une augmentation des pensions de base. Pas de quoi sauter au plafond, la hausse sera limitée à 0,9% cette année ! C'est toujours mieux que le gel initialement prévu dans le projet de budget...

Elle ne suffira pas à compenser une mauvaise nouvelle pour certains retraités : pour eux, la modification du taux de contribution sociale généralisée (CSG) aura de lourdes conséquences. Le taux de CSG fonctionne selon un système de tranches. En fonction de leurs revenus, les retraités peuvent être exonérés, soumis au taux réduit de 3,8%, au taux médian de 6,6% ou au taux de 8,3%. Tout dépend du revenu fiscal de référence de l'année N-2, soit celui de 2024 pour les pensions de 2026.

Or, les pensions de retraite avaient augmenté de plus de 5% en 2024, bien plus que le barème de la CSG. Certains retraités ont vu alors leurs revenus augmenter, mais vont passer un seuil de CSG en raison de ce décalage... et voir in fine leurs revenus baisser !

Vous avez suivi ? On rajoute encore un élément à prendre en compte et donc une difficulté : ces modifications ne s'appliquent pas toutes au même moment ! Pour le régime général, le versement mensuel correspond toujours à la pension due au titre du mois précédent. Vous n'aviez donc pas eu de changement en janvier mais les nouvelles règles 2026 s'appliquent dès ce mois de février. Ce sera donc un virement à surveiller de près. Par contre, si vous avez aussi une pension complémentaire de l'Agirc-Arrco, c'est au mois de mars qu'un éventuel changement de taux de CSG s'appliquera.