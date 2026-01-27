La loi change : les salariés devront payer 50 euros pour contester un licenciement

Ce "droit de timbre" de 50 euros s'appliquera désormais aux salariés souhaitant déposer un dossier aux Prud'hommes.

Payer pour accéder à la justice, le principe avait disparu en France. Il va être de retour. Il est même dans la partie "recettes" du projet de Loi de Finances déjà adoptée par le biais de l'article 49.3 de la Constitution. Sauf de rejet de la dernière motion de censure, le dispositif sera ainsi prochainement en vigueur.

Le principe est simple : tout justiciable souhaitant porter une affaire devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes devra s'acquitter d'une contribution de 50 euros. Cette mesure, inscrite dans l'article 30 du projet de loi de finances pour 2026, marque le retour d'un dispositif qui avait déjà existé entre 2011 et 2014. Mais il coûtera plus cher ! A l'époque, et avant sa rapide disparition, le montant à verser était de 35 euros.

Le texte donne quelques précisions : cette "contribution pour l'aide juridique" devra être payée par voie électronique au moment de l'introduction de l'instance. Concrètement, c'est donc au demandeur de verser ce montant au moment où il débute formellement son action en justice.

Le texte de loi prévoit néanmoins plusieurs exemptions : les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, l'État, ainsi que certaines procédures spécifiques comme celles concernant le surendettement, les violences conjugales ou les affaires familiales impliquant les enfants ne seront pas soumis à cette obligation.

En revanche, les salariés qui souhaitent déposer un dossier aux Prud'hommes contre leur employeur devront s'acquitter de cette somme avant même la décision de justice. En 2012, le Conseil constitutionnel avait validé le principe d'une telle contribution, estimant qu'un montant modeste ne "portait atteinte ni au droit au recours ni à l'égalité devant les charges publiques". A l'inverse, les avocats étaient déjà montés au créneau lors de la présentation du projet à l'automne 2025. Le barreau de Paris avait même adopté une motion d'opposition en octobre, dénonçant la création d'une "inégalité d'accès à la justice entre les justiciables en fonction de leurs ressources financières".

Pour les professionnels du droit, cette mesure pourrait ainsi décourager les salariés modestes de saisir les Prud'hommes pour défendre leurs droits, même en cas de licenciement abusif ou de non-paiement de salaires. Ils rappellent que le droit d'accès à un tribunal est un droit fondamental garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.

Un rapport sénatorial estimait en 2025 que cette mesure pouvait rapporter 45 millions d'euros en 2026, puis 55 millions à partir de 2027. Cette contribution de 50 euros servira-t-elle dès lors à renflouer les caisses de l'Etat ? Par vraiment puisqu'elle sera affectée à l'Union nationale des caisses autonomes des règlements pécuniaires des avocats (CARPA). C'est elle qui gère l'aide juridictionnelle. Cette taxe servirait ainsi au financement de l'aide juridictionnelle, système qui permet aux plus démunis d'accéder gratuitement à un avocat. Paradoxalement, faire payer certains justiciables servirait donc à financer l'accès gratuit à la justice pour d'autres.