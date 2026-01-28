Il faut gagner plus qu'avant : voici le salaire minimum pour valider un trimestre de retraite

C'est ce montant brut qui détermine si un trimestre de retraite est validé ou non.

"Combien ai-je de trimestres de retraite déjà validés ? Combien m'en reste-t-il ?" Autant de questions qui trottent dans la tête lors des dernières années de vie active. Pas facile d'y répondre, d'autant que le mode de calcul qui permet de valider (ou non) un trimestre de retraite change tous les ans...

Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la durée travaillée qui détermine le nombre de trimestres validés, mais bien le montant des revenus perçus dans l'année. Un mécanisme parfois méconnu qui peut réserver des surprises, notamment aux travailleurs à temps partiel ou aux personnes ayant des revenus irréguliers.

Le système français de retraite fonctionne sur un principe simple : pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faut avoir validé un certain nombre de trimestres durant sa carrière professionnelle. Jusque-là, rien de bien sorcier. Ce nombre varie selon l'année de naissance, mais le mécanisme de validation reste identique pour tous. Chaque année civile permet de valider au maximum quatre trimestres.

Inutile de compter les jours travaillés pour savoir si l'on a validé (ou non) un précieux trimestre ! Peu importe que vous travailliez trois mois, six mois ou toute l'année, c'est uniquement votre revenu annuel brut qui détermine votre nombre de trimestres validés. Cette règle s'applique toutefois dans la limite d'un plafond de revenus et pour quatre trimestres maximum par année civile, même si vos revenus dépassent largement les seuils requis.

Cette logique basée sur les revenus et non sur le temps de travail présente des avantages. Elle permet notamment aux travailleurs saisonniers ou à ceux ayant des missions ponctuelles bien rémunérées de valider autant de trimestres qu'un salarié à temps plein.

Attention, le montant minimum brut a changé en début d'année. Il a été réhaussé de 2% par rapport à 2025. Désormais, il faut gagner au minimum 1 803 euros bruts pour valider un trimestre de retraite, contre 1 782 euros l'année dernière. Cette augmentation, indexée sur l'évolution du SMIC, s'applique automatiquement chaque année.

Pour valider une année complète de quatre trimestres en 2026, un salarié doit percevoir au moins 7 212 euros bruts sur l'année (1803x4). Cela représente une moyenne mensuelle de 601 euros. Un salarié au SMIC à temps plein valide ainsi "facilement" ses quatre trimestres annuels dès le quatrième mois de l'année. En revanche, les travailleurs à temps très partiel ou aux revenus irréguliers doivent être particulièrement vigilants pour atteindre ces seuils.

Rappelons toutefois qu'au-delà des périodes travaillées et cotisées, le système de retraite prend également en compte d'autres critères. Les arrêts maladie, les congés maternité, les périodes de chômage indemnisé ou encore le service national peuvent ainsi générer des trimestres supplémentaires. Les parents bénéficient également de majorations spécifiques pour enfants, et les aidants familiaux peuvent se voir attribuer jusqu'à huit trimestres supplémentaires.