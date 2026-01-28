C'est obligatoire : les seniors doivent impérativement demander ceci à leur employeur avant la retraite

La réforme des droits des seniors de 2025 introduit de nouvelles obligations pour les employeurs et de nouveaux droits pour les salariés approchant la retraite.

Les salariés en fin de carrière ont des droits spécifiques, mais beaucoup ignorent encore l'existence de ces dispositifs. Entre entretiens obligatoires et aménagements possibles, les seniors disposent pourtant d'outils pour négocier leurs dernières années d'activité professionnelle.

Le saviez-vous ? Les entreprises doivent ainsi organiser des entretiens spécifiques pour leurs salariés seniors, en plus des entretiens professionnels classiques. Cette obligation concerne toutes les structures, quelle que soit leur taille. Ces entretiens doivent devenir une opportunité tant pour le salarié que pour l'employeur d'anticiper et de planifier la transition vers la retraite.

Quand a-t-il lieu et se substitue-t-il aux autres entretiens ? Le Code du travail, modifié par la loi séniors de 2025, est assez clair : cet entretien de "fin de parcours professionnel" est un ajout, il ne remplace pas l'entretien annuel classique, ni même l'entretien professionnel à mener tous les quatre ans. A ce titre, ce nouvel entretien ressemble à celui déjà en place pour le milieu de carrière et qui doit être effectué dans les deux mois suivant la visite médicale de mi-carrière.

A quoi sert ce nouveau rendez-vous ? Obligatoire entre 58 et 59 ans, il doit être organisé dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié. Le Code du travail précise désormais que cet entretien doit aborder "les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive". Cet entretien permet d'établir un calendrier prévisionnel fiable des départs en retraite et de discuter concrètement des modalités d'aménagement du temps de travail. Le salarié peut ainsi négocier s'il le souhaite un passage progressif vers la retraite plutôt qu'une cessation brutale d'activité.

Justement, cet entretien peut être le moment privilégié pour évoquer un dispositif de retraite progressive. Depuis 2023, l'employeur ne peut plus refuser arbitrairement une demande de retraite progressive effectuée par un salarié. Il doit désormais justifier précisément son refus en invoquant soit l'impact sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service, soit les difficultés objectives à recruter sur le poste concerné. Les salariés seniors doivent donc demander explicitement ces entretiens s'ils n'ont pas de retour de leur employeur et conserver les traces écrites des échanges réalisés durant les dernières années avant leur retraite.