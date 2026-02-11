"Votre carte vitale arrive à expiration" : ce mail comprend une date limite, il a été envoyé à de nombreux Français

Ce mail vous donne une date limite à ne pas dépasser pour changer votre carte vitale. Vraie demande à prendre au sérieux ou arnaque, que cache-t-il ?

"Bonjour, nous vous informons que votre carte vitale arrive prochainement à expiration". C'est ainsi que débute le message que vous avez peut-être déjà reçu dans votre boîte mail. Vous n'êtes pas le seul ! Il a même été envoyé à de nombreux Français depuis le début de l'année.

Le texte, précédé d'un bandeau aux couleurs du site officiel ameli.fr, poursuit : "pour garantir la continuité de vos remboursements et bénéficier du tiers payant chez votre médecin ou pharmacien, une mise à jour de votre carte Vitale est nécessaire".

Le mail insiste particulièrement sur l'urgence, mentionnant une date limite : "mise à jour de vos informations manquantes avant le 15 février" ou "actualiser son dossier pour recevoir ses remboursements avant le 20 février", comme nous l'avons nous-même reçu. Selon le site Moneyvox, certaines versions intègrent même un compteur digital qui défile seconde après seconde, créant un sentiment d'urgence. Le message reçu de notre côté n'en comprenait pas.

En revanche, on retrouve à bien chaque fois un bouton "Commander ma nouvelle carte" ou un lien "Mettre à jour mes informations" invitant à cliquer. Ne le faites surtout pas ! Ce lien mène vers une page frauduleuse reproduisant fidèlement l'interface du compte ameli. Une fois sur ce faux site, les victimes sont invitées à saisir leurs identifiants de connexion, leurs coordonnées personnelles complètes et leurs informations bancaires. Et le piège se referme...

Jérôme Notin, expert en cybermalveillance qui a déjà reçu près de 200 signalements selon FranceInfo, explique le mécanisme : "Si je clique ici, on va me demander mes coordonnées postales et bancaires pour me prélever les frais d'affranchissement, par exemple, de quelques euros. Mais derrière, je vais donner ma carte pour de l'escroquerie".

Sur son site, Ameli a d'ailleurs rajouté un message de prévention, signe que cette nouvelle arnaque a particulièrement circulé. "Depuis janvier, des mails usurpant l'identité et les couleurs de la newsletter de l'Assurance Maladie incitent à effectuer des démarches pour commander une nouvelle carte Vitale. Si le message vous demande d'effectuer un paiement pour couvrir les frais de livraison pour l'envoi d'une carte Vitale, il s'agit d'un message frauduleux. Il est fortement conseillé de ne pas cliquer sur les liens proposés."

Plusieurs indices peuvent et doivent vous alerter. L'adresse de l'expéditeur constitue le premier élément. Les courriels légitimes de l'Assurance Maladie proviennent exclusivement d'adresses se terminant par "@app.assurance-maladie.fr", "@assurance-maladie.fr", "@info.ameli.fr" ou "@ameli.fr". Dans les mails frauduleux signalés, l'adresse se termine souvent par ".com" au lieu du ".fr" officiel.

L'Assurance Maladie rappelle par ailleurs qu'elle "ne facture jamais de frais de livraison et la création et l'envoi d'une nouvelle carte Vitale sont gratuits." La carte vitale n'a de toute façon pas de date de péremption. Si vous avez déjà communiqué vos identifiants, appelez immédiatement le 3646 pour faire bloquer temporairement votre compte. Si vous avez saisi des données bancaires, contactez votre banque sans délai pour faire opposition. Le service 17Cyber propose également une assistance personnalisée avec un policier ou gendarme disponible 24h/24.