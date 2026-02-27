13 jours rouges sur 22 possibles : ces clients d'EDF craignent un mois de mars terrible pour leurs factures

Environ un million de clients EDF va devoir surveiller sa facture, surtout si le froid fait son retour.

"L'étau se resserre", "Mars va être déprimant", "ça va piquer"... Chez ces clients d'EDF qui échangent chaque jour bons plans, point météo, suivi de la consommation électrique ou photos de leur installation, le mois de mars n'est pas toujours vu d'un bon oeil. L'explication réside dans une petite option prise sur leur contrat d'électricité chez EDF. Elle concerne environ un million de clients.

Le principe sur le papier est assez simple. Cette formule impose des prix variables selon les jours de l'année, représentés par trois couleurs. Les jours bleus, au nombre de 300 par an, offrent les tarifs les plus avantageux avec des économies pouvant atteindre 22% en heures pleines par rapport au tarif classique.

Les 43 jours blancs, répartis tout au long de l'année hors dimanche, restent intéressants avec des réductions allant jusqu'à 9% en heures pleines. Enfin, les 22 jours rouges constituent le revers de la médaille. Ils sont applicables uniquement du 1er novembre au 31 mars, hors week-ends et jours fériés nationaux. Durant ces rares jours rouges, décidés par RTE et EDF, les clients voient le prix du kilowattheure grimper jusqu'à 3,5 fois plus cher que la normale !

Ces jours rouges font tout le principe du contrat Tempo. Ils sont donc répartis au fil de l'hiver avec une date limite : le 31 mars. Problème, cette année, RTE et EDF en ont placé très peu jusqu'à présent ! Aucun en novembre 2025, seulement deux en décembre (les 29 et 31, ce qui avait d'ailleurs créé une petite polémique pour le réveillon du Nouvel An), six en janvier (les 5, 6, 7, 26, 28 et 29) et un seul en février, le 17 février ! Ce choix s'explique sans doute par des températures clémentes en ce début d'année, mais crée une situation pénible pour le mois de mars.

Un seul jour rouge Tempo a été mis en février © EDF

Avec seulement 9 jours rouges consommés sur les 22 possibles, il reste 13 jours à placer d'ici le 31 mars. Or, en excluant les week-ends, mars ne comptera que 22 jours éligibles pour être "jour rouge". De quoi transformer le dernier mois d'hiver en véritable "série rouge", particulièrement si les températures venaient à chuter brutalement. Elle obligerait les clients à faire tourner leurs chauffages sur des jours rouges à répétition sans pouvoir étaler la consommation et les frais sur plusieurs jours.

"Cette année, ils ont fait n'importe quoi", "La facture va piquer", "Le problème, c'est pas le chauffage, c'est la cuisine"...

Comment vont-ils s'organiser ? Pour le savoir, nous avons épluché le groupe Facebook "Tempo EDF" qui rassemble 62 000 membres. L'ambiance y est généralement bon enfant mais ce mois de mars à venir rend parfois les échanges... électriques ! Face aux critiques des uns, Sylvie assume son inquiétude : "Si on a envie de râler, c'est notre droit, cette année, sur les jours rouges, ils auront fait n'importe quoi. C'est quand même mieux sur la facture quand les jours sont étalés sur plusieurs mois, là on va tous les avoir sur le même mois". Jay semble lui déjà surveiller le ciel : "La facture va piquer au mois de mars... ou pas", s'interroge-t-il.

Les préoccupations pratiques dominent les échanges. "Le problème, c'est pas le chauffage, c'est la cuisine (four/plaque de cuisson) si tu as 5 jours d'affilée, c'est pénible", souligne Cyril. Aurélie partage cette inquiétude : "Mars va être contraignant. En ce qui me concerne, ce sera pour les repas (que ce sera problématique, ndlr) si on enchaine 5 jours de suite".

D'autres se frottent les mains : ils pensent faire de grosses économies

Certains tentent de relativiser, comme Pascal qui note au sujet de ses panneaux solaires : "Le soleil est de retour. On va produire et stocker un peu". Fred tempère l'optimisme de certains : "Vous faites les malins, mais quand ils ont vont être placés à la chaîne, ça va quand même être contraignant". Marion adopte pour sa part une approche fataliste au sujet de ces fameux jours rouges restants : "Ils seront casés, c'est certain. Par contre, ça n'est pas très agréable quand ça s'enchaine par période de 5 jours plusieurs fois, mais c'est le jeu. On survivra sans problème".

A l'inverse, Antoine, confiant sur le fait qu'il sera gagnant in fine à la fin de l'année, se frotte les mains : "Une pensée pour le gars chez RTE, qui, joueur, n'a mis entre le 20 décembre et le 7 janvier que 5 jours, en se disant : 'c'est le début, l'hiver va être très froid et il faut en garder pour janvier-février'. Ok, un épisode de froid n'est jamais totalement à écarter... mais qui durerait trois semaines ? Peu probable. On s'en tire bien". Comme lui, les clients espèrent un mois de mars doux pour écluser sans peine ces fameux jours rouges. Pour rappel, les clients Tempo sont informés dès 11h de la couleur du lendemain, leur permettant d'adapter leurs habitudes et horaires.