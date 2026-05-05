Erreur de l'Agirc-Arrco : quelle est la cause ? Quels retraités sont concernés et seront-ils remboursés ?

L'Agirc-Arrco reconnaît une erreur massive qui a privé des milliers de retraités de leurs pensions

C'est une erreur au montant significatif : 850 millions d'euros selon certaines estimations. Les retraites complémentaires Agirc-Arrco n'ont pas été versées à des milliers de bénéficiaires pendant plusieurs mois ! Des dizaines de milliers de retraités n'ont ainsi pas touché leur pension complémentaire suite à des suspensions de versements effectuées à tort par l'Agirc-Arrco, ont révélé Les Echos le 4 mai 2026.

L'origine et la cause de cette erreur proviennent du mécanisme de contrôle habituel de l'Agirc-Arrco. Il repose sur des campagnes de vérification régulières. Cette erreur concerne ainsi seulement certains retraités qui correspondent à deux cas particuliers.

Qui est concerné par cette erreur de l'Agirc-Arrco ?

Les retraités résidant hors de France doivent ainsi annuellement prouver qu'ils sont toujours vivants en envoyant un certificat de vie. Les veufs et veuves percevant une pension de réversion doivent quant à eux attester tous les quatre ans qu'ils ne se sont pas remariés, condition indispensable au maintien de leurs droits. Ces vérifications s'effectuent par courrier ou courrier électronique.

L'absence de réponse à ces sollicitations entraîne automatiquement la suspension des versements pendant un an, puis leur gel complet. Or, de nombreux facteurs peuvent expliquer ces non-réponses : difficultés avec les démarches administratives pour les personnes âgées, illectronisme, barrière de la langue pour certains expatriés, illettrisme, ou simplement des changements d'adresse non enregistrés. La suspension peut passer inaperçue lorsque les montants concernés sont faibles et versés trimestriellement ou annuellement.

Lors d'une migration informatique à l'automne 2025 puis un croisement des fichiers de l'Agirc-Arrco avec ceux de la Direction générale des finances publiques, la faille a finalement été découverte. "On essaie toujours d'améliorer la qualité de service, on aurait pu mettre la poussière sous le tapis, mais au contraire, comme à chaque fois, on a voulu bien faire les choses", explique aux Echos François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco. Il souligne que la connexion avec la DGFIP permettra d'éviter des dysfonctionnements concernant les pensions de réversion.

Combien de retraités sont concernés par l'erreur de l'Agirc-Arrco ? Seront-ils remboursés ?

Selon une évaluation interne à laquelle Les Echos ont eu accès, le montant total pourrait atteindre 850 millions d'euros. Une note du comité des opérations de l'Agirc-Arrco du 18 décembre 2025 détaille que près de 12 000 personnes sont identifiées comme "lésées" avec certitude, pour 69 millions d'euros à régulariser. S'y ajoutent environ 86 000 autres pensionnés ayant une "probabilité forte" d'être concernés, représentant près de 780 millions d'euros. Au total, ce sont, selon Les Echos, 98 126 personnes qui pourraient recevoir des arriérés pour un montant précis de 847 490 855 euros.

Le directeur général rassure : "Personne ne sera lésé, les droits sont bien conservés". L'Agirc-Arrco a précisé qu'il n'existe aucune prescription pour les retraités concernés qui seront donc remboursés. Les caisses ont commencé à contacter les personnes identifiées pour traiter chaque dossier individuellement, précise l'Agirc-Arrco.