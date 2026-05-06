L'Agirc-Arrco va devoir rembourser 850 millions d'euros aux retraités, voici qui est concerné

L'Agirc-Arrco a identifié près de 100.000 dossiers de retraités potentiellement lésés. Un réexamen en cours pourrait aboutir au versement de sommes importantes.

Imaginez que, brusquement, vous ne touchiez plus la pension de retraite complémentaire qui vous est dûe... Que la situation se repète le mois suivant, puis encore le mois suivant, sans aucune alerte ni courrier vous informant de la situation. Ubuesque ? Oui, mais c'est pourtant arrivé ces derniers mois à des dizaines de milliers de bénéficiaires de pensions Agirc-Arrco, réservées aux salariés du secteur privé !

L'anomalie a finalement été découverte grâce à la modernisation des systèmes informatiques de l'institution et révélé le 4 mai 2026 par Les Echos qui reviennent sur cette affaire surprenante.

Que s'est-il passé ? La migration vers un nouveau système d'information à l'automne 2025 a permis de faciliter les recoupements entre les différentes caisses de retraite complémentaires. Cette évolution technique s'est accompagnée d'une autre innovation : depuis décembre 2025, l'Agirc-Arrco peut désormais croiser ses fichiers avec ceux de la Direction générale des finances publiques, la Dgfip. Ces nouveaux outils ont révélé des anomalies dans la gestion de certains dossiers, notamment pour des retraités qui touchaient plusieurs pensions directes ou de réversion.

Alors, qui est concerné ? Les campagnes de contrôle menées régulièrement par l'organisme expliquent en partie ces suspensions. Chaque année, les pensionnés vivant à l'étranger doivent justifier de leur existence en envoyant un certificat de vie. Les veufs et veuves percevant une pension de réversion doivent quant à eux attester tous les quatre ans qu'ils ne se sont pas remariés, condition indispensable pour continuer à percevoir cette prestation. Ces vérifications s'effectuent par courrier ou par mail, et l'absence de réponse entraîne automatiquement la suspension des versements pendant un an, puis leur gel.

Les causes de non-réponse sont multiples : personnes âgées peu familières avec les démarches administratives, victimes d'illectronisme, barrière de la langue, illettrisme, ou simple changement d'adresse non signalé. La suspension peut d'autant plus facilement passer inaperçue que certaines pensions, en raison de leur faible montant, ne sont versées que trimestriellement voire annuellement.

"On essaie toujours d'améliorer la qualité de service, on aurait pu mettre la poussière sous le tapis, mais au contraire, comme à chaque fois, on a voulu bien faire les choses", explique François-Xavier Selleret, directeur général de l'Agirc-Arrco. Il précise que "les caisses ont commencé à réinterroger les personnes identifiées" et assure que "personne ne sera lésé, les droits sont bien conservés".

Une note interne du 18 décembre 2025 a identifié près de 12 000 personnes comme "lésées" pour un montant de 69 millions d'euros. S'y ajoutent 86 000 autres pensionnés ayant une "probabilité forte" d'être victimes d'erreurs, représentant 778 millions d'euros. Au total, ce sont 98 126 personnes précisément qui pourraient recevoir des rappels pour un montant atteignant potentiellement 847 millions d'euros selon Les Echos ! Une belle cagnotte qui promet d'être versée prochainement aux retraités lésés...