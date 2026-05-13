Vous cherchez un endroit moins cher pour passer votre retraite ? Ces trois pays européens sont un vrai paradis pour les retraités

Face à la hausse du coût de la vie et pour profiter d'une retraite bien méritée au soleil, il peut être tentant de scruter les conditions à l'étranger. Notamment dans certains pays européens voisins qui sortent du lot...

Oubliez le Portugal ! Longtemps vu comme l'eldorado des retraités européens, le pays n'est plus la destination rêvée selon les derniers classements qui évaluent les meilleures destinations mondiales pour passer sa retraite. L'un des ces classements est celui d'International Living. Il a publié son 35e palmarès annuel. Il comprend notamment un top 10 avec de nombreux pays européens. Climat, système de santé, logement accessible... Certains ont tout pour plaire.

Parmi les dix premières destinations mondiales, on retrouve le Panama en deuxième position, le Costa Rica en troisième, le Mexique en cinquième, la France en septième et la Thaïlande en neuvième place. Mais ce sont trois pays européens qui se distinguent particulièrement pour leur qualité de vie exceptionnelle.

Italie

3e pays européen de ce classement 2026, l'Italie occupe la sixième place mondiale et constitue le troisième choix européen le plus attractif selon ce top. Le pays séduit par sa diversité de paysages, des montagnes majestueuses des Dolomites au Nord jusqu'aux plages de Sardaigne ou des Pouilles. Le coût de la vie diffère toutefois très fortmeent en Nord et le Sud. Cette diversité se retrouve aussi dans l'assiette avec là aussi des prix fluctuants. Le système de santé italien offre des soins de qualité à des prix raisonnables, avec des consultations médicales gratuites pour les résidents, ce qui séduira surtout les retraités américains particulièrement visés par ce rapport.

Portugal

Si les conditions fiscales sont moins avantageuses qu'il y a quelques années, le Portugal maintient tout de même sa quatrième position mondiale, et 2e européen, confirmant son statut de paradis européen pour les retraités. Mais il n'est plus premier ! Sa diversité environnementale impressionnante offre des paysages variés dans un territoire aussi petit, des plages ensoleillées de l'Algarve aux collines verdoyantes du nord.

Les prix restent compétitifs malgré les augmentations récentes à Lisbonne ou Porto. "Le Portugal brille vraiment avec sa couverture santé universelle", note le rapport. Le pays continue d'attirer avec un système de transport public efficace et son alimentation de qualité et aux prix très abordables. Le coût de la vie reste donc faible au Portugal pour un retraité français.

Grèce

La Grèce conquiert la première place européenne grâce à son accessibilité financière remarquable, ses excellents soins de santé privés et son climat méditerranéen. "L'ascension de la Grèce au numéro un marque un changement dans le paysage européen de la retraite", déclare Jennifer Stevens, rédactrice en chef d'International Living. Le pays offre plus de 300 jours de soleil par an et des options de résidence particulièrement attractives.

Le coût de la vie reste faible. "La Grèce offre maintenant ce que beaucoup recherchent : une base européenne magnifique, accueillante et abordable avec des options de résidence accessibles et un style de vie qui semble riche dans tous les sens du terme", ajoute Jennifer Stevens, confirmant ainsi le statut du pays comme destination idéale pour une retraite épanouie et sereine. Parmi les régions les plus citées, figure la Crète.

La France arrive en 6e position, juste devant l'Espagne, signe que notre pays conserve de beaux atouts. A noter également que ce rapport prend en compte de nombreux éléments (coût du logement, visas et avantages sociaux, coût de la vie, climat) mais aussi des éléments plus subjectifs comme "l'affinité" difficile à définir. S'installer à l'étranger présente également des inconvénients à ne pas négliger : barrière de la langue pour tisser une vie sociale, éloignement des proches, administratif...