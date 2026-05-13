Retraite : c'est le montant dont vous avez besoin pour être dans la classe moyenne

Appartenir à la classe moyenne quand on arrive à la retraite est un objectif raisonnable mais partagé par beaucoup. Mais qu'est-ce que cela signifie comme montant et à quel niveau de pensions cela correspond-il vraiment ?

La retraite marque souvent un tournant dans la vie financière. Entre la fin des revenus d'activité et l'arrivée de la pension, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur leur futur niveau de vie. Appartenir à la classe moyenne reste un objectif partagé par beaucoup. Sans être riche comme Crésus, c'est souvent synonyme de stabilité et de confort suffisant pour vivre sereinement. Mais qu'est-ce que cela représente concrètement en termes de pension pour un retraité ?

L'Observatoire des inégalités s'est penché sur cette question ! "À partir de quel niveau de revenus est-on riche ou pauvre ? Qui appartient aux classes populaires, moyennes ou aisées ? Ces questions, centrales, sont souvent laissées dans le vague", souligne l'organisme. Pour y répondre, les chercheurs ont établi une méthodologie basée sur le niveau de vie médian, ce seuil qui partage la population en deux parts égales.

La méthode retenue définit "les classes populaires comme les personnes dont les revenus sont parmi les 30 % les plus faibles" et "les classes aisées regroupent les personnes dont les revenus se situent parmi les 20 % les plus élevés". Entre ces deux catégories se trouvent logiquement les classes moyennes, qui représentent donc la moitié de la population française.

Ces seuils varient naturellement selon la composition du foyer. L'Observatoire utilise un système d'unités de consommation qui permet d'ajuster les montants selon que l'on vit seul, en couple ou avec des enfants. Cette approche reconnaît qu'un couple n'a pas besoin du double des revenus d'une personne seule pour maintenir le même niveau de vie, certaines dépenses étant mutualisées.

D'après les données de l'Insee, la pension médiane des retraités s'établissait en 2022 à 18 090 euros annuels, soit environ 1 507 euros mensuels. La pension moyenne, elle, atteint 19 840 euros nets de CSG et CRDS par an, soit 1 653 euros mensuels.

Ces montants correspondent-ils à la classe moyenne française, actifs compris ? Oui, mais ils positionnent tout juste ces retraités à l'entrée de la classe moyenne pour une personne seule ! Selon les données 2023 de l'Insee analysées par l'Observatoire des inégalités, une personne seule retraitée appartient aux classes moyennes si ses revenus se situent "entre 1 683 et 3 119" euros mensuels après impôts et prestations sociales.

Cela signifie qu'un retraité seul doit percevoir au minimum 1 683 euros nets mensuels pour faire partie de la classe moyenne, un montant qui est donc légèrement supérieur à la pension moyenne actuelle. Pour un couple de retraités sans enfant, ces seuils s'établissent "entre 2 525 et 4 679" euros.

Mais attention, la situation des retraités présente certaines particularités par rapport aux actifs. Les charges ne sont pas les mêmes, la proportion de retraités propriétaires de leur logement avec un emprunt remboursé est plus importante. Cela réduit considérablement leurs charges fixes mensuelles.

Cependant, d'autres postes de dépenses viennent compenser cette économie. Les frais de santé augmentent généralement avec l'âge, qu'il s'agisse de consultations médicales plus fréquentes, de médicaments non remboursés ou de complémentaires santé plus onéreuses. Le temps libre accru après la cessation d'activité peut également générer de nouvelles dépenses régulières : loisirs, voyages, activités culturelles ou sportives, sans oublier l'aide éventuelle apportée aux enfants et petits-enfants.