Il faut surveiller sa boîte mail : les futurs retraités vont enfin recevoir un document très important

Après plus de quatre mois d'attente, des milliers de futurs retraités vont bientôt recevoir le document tant attendu.

C'est une première étape importante pour les futurs retraités qui patientaient depuis le début de l'année. La publication au Journal officiel du 8 mai d'un décret d'application signifie la fin d'un blocage qui durait depuis plusieurs mois. Mais qui est précisément concerné ?

Tous ceux dont la situation a évolué avec l'annonce fin 2025 de la suspension de la réforme des retraites de 2023 ! Elle modifiait en effet les conditions de départ à la retraite et surtout les trimestres requis pour faire valoir ses droits à la retraite. Or, depuis, les futurs retraités concernés se trouvaient dans une situation particulièrement inconfortable. Sans décret d'application, les caisses de retraite ne pouvaient pas actualiser leurs systèmes informatiques ni traiter correctement les dossiers.

Les personnes proches de la retraite ne savaient pas quand elles pourraient effectivement partir, créant des situations délicates vis-à-vis de leurs employeurs. Michel, 61 ans, témoignait récemment de cette incertitude dans les colonnes de Ouest-France : "La suspension devrait me permettre de partir le 1er octobre 2026. Mais tant que le décret n'est pas publié, ça reste au 1er janvier 2027. C'est un peu compliqué vis-à-vis de mon employeur."

La parution le 8 mai d'un premier décret concerne directement environ 15 000 personnes, celles ayant commencé à travailler jeunes et ayant cotisé suffisamment de trimestres pour prétendre à un départ anticipé. Il faut pour cela avoir validé cinq trimestres l'année de leurs vingt ans.

Cependant, le processus n'est pas encore totalement débloqué. "Nous attendons la publication de deux autres décrets, pour mettre à jour nos systèmes informatiques", précise l'Assurance retraite à Ouest-France. Ces textes, attendus courant mai, permettront notamment aux mères de famille de bénéficier de deux trimestres supplémentaires comptant pour la carrière longue. "Nous ferons donc l'ensemble des mises à jour en juin. Et les attestations carrière longue pourront être délivrées à partir de juillet", poursuit l'Assurance retraite.

Cette "attestation carrière longue" constitue justement le document crucial que les futurs retraités attendent avec impatience. Sans elle, impossible de finaliser son dossier de départ à la retraite et d'obtenir une date définitive. L'Assurance retraite conseille d'ailleurs aux salariés de "ne pas rompre le contrat de travail, tant qu'on n'a pas eu confirmation qu'on remplit bien les conditions, à l'issue de l'instruction du dossier". Une recommandation prudente qui souligne l'importance de recevoir cette attestation avant toute décision définitive. Bonne nouvelle, on sait au moins désormais qu'elle sera disponible au plus tard au début de l'été !