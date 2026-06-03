Encore du retard pour les retraites ? Voici les dates de versement en juin

Les dates de versement des différentes pensions de retraite pour le mois de juin sont connues.

Le mois de mai aura donné du fil à retordre aux retraités français. Entre le 1er mai, fête du Travail, et le 8 mai, commémoration de la victoire de 1945, les caisses de retraite ont dû jongler avec un calendrier particulièrement chargé. Les 14 millions de pensionnés de l'Agirc-Arrco ont notamment été contraints de patienter jusqu'au lundi 4 mai pour percevoir leur pension de retraite complémentaire, le 1er mai étant férié et les 2 et 3 mai tombant un week-end. Une attente inhabituelle : l'écart entre le versement d'avril et celui de mai s'est étiré exceptionnellement sur 33 jours, au lieu des 30 ou 31 habituels !

Qu'en sera-t-il en juin pour l'ensemble des retraités français ? Un petit mémo, en compilant les dates données par les différentes caisses de retraite pour ce mois de juin, est toujours bon à prendre.

Commençons tout d'abord par la pension du régime général de la Sécurité sociale. Pour les retraités, la règle est immuable, comme précisé par l'Assurance retraite sur son site : "Nous versons votre retraite à votre banque le 9 de chaque mois. Si le 9 est un samedi, un dimanche ou un jour férié, nous la versons le 1er jour ouvré précédent ou suivant." En mai, le 9 tombait un samedi et le vendredi 8 était férié, si bien que le virement a finalement été avancé au jeudi 7 mai. Les retraités de la Mutualité sociale agricole ont bénéficié du même calendrier.

Bonne nouvelle, juin voit le retour aux échéances "normales". Sans jour férié susceptible de perturber les virements, le calendrier suit son cours naturel. Le 1er juin a déjà été marqué par le versement de la pension complémentaire pour les 14 millions d'affiliés à l'Agirc-Arrco. Les retraités de la Carsat d'Alsace-Moselle ont également reçu leur versement dès le 1er jour du mois.

La suite du calendrier est connue. Pour la pension du régime général, ce sera donc comme prévu le 9 juin, puisque ce jour tombe un jour ouvré, un mardi. Même échéance pour les retraites complémentaires de la CNAV (Caisse nationale d'assurance vieillesse) et pour les retraités relevant de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Quid des fonctionnaires ? Pour eux, ce sera comme d'habitude en fin de mois. Les agents territoriaux et hospitaliers seront les premiers servis, la pension de la CNRACL devant arriver le vendredi 26 juin alors que la pension des autres fonctionnaires arrivera le lundi 29 juin 2026.

Ces dates sont celles d'émission des virements, ce qui ne veut pas dire que les retraités concernés verront la somme créditée dès ce même jour. En fonction de leur établissement bancaire, le virement peut mettre un ou plusieurs jours à apparaître sur le compte en banque des allocataires.