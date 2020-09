"Nouveau Peugeot 3008 : ce qui a changé, toutes les photos et infos"

PEUGEOT 3008 - Le constructeur français a dévoilé ce mardi 1er septembre sa nouvelle version du Peugeot 3008, quatre ans après sa sortie. Les infos, les photos, les moteurs... Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur cette page.

[Mis à jour le 1er septembre 2020 à 17h58] SUV de sa catégorie le plus vendu en France ces dernières années, le 3008 a connu ce mardi 1er septembre un restylage pour lui donner une seconde vie alors que les ventes du SUV compact ont affiché un petit coup de mou durant le mois de juillet 2020, devenant (seulement) la 8e voiture la plus vendue dans l'Hexagone, contre une 4e place en janvier dernier. Il faut dire que le succès du nouveau 2008 est passé par là, au point de faire un peu d'ombre au grand frère !

Au vu du carton du 3008 depuis sa sortie en 2016, Peugeot n'avait évidemment pas pour but de tout chambouler, que ce soit dans le design intérieur ou extérieur et c'est ce que la marque au Lion a fait. Les principaux changements concernent l'avant de la voiture. La calandre a été allongée, touchant désormais les feux de jour qui ont également été revus. Désormais, le 3008 rejoint notamment le SUV Peugeot 2008 avec des feux en forme de griffes à l'avant, nouvelle signature de la marque française, mais également à l'arrière avec des feux à Led arborant un nouveau design plus agressif.

Ça y est ! Peugeot a dévoilé sa toute nouvelle version du Peugeot 3008 lors d'une conférence de presse virtuelle à cause du Covid-19. Pas de gros chamboulements pour la voiture phare de la marque au lion sauf à l'avant de la voiture. Voici toutes les photos du nouveau modèle :

Le Peugeot 3008 arrive (déjà !) à mi-vie et Peugeot en profite pour lui donner un petit coup de neuf, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voici toutes les informations.

Premiers changements, l'avant de la voiture. Contrairement à la première version, la Peugeot 3008 restylé est désormais composé des feux en griffes, nouvelle marque de fabrique du constructeur français. Le capot avant ne possède plus également la petite "dent de requin" qui découpait les feux. La technologie LED est également présente dès le premier niveau.

La calandre est également plus longue, mettant un peu plus de caractère et de "personnalité" à la voiture. Cette dernière vient désormais tutoyer les feux donnant l'impression d'une plus grande longueur alors que le SUV possède la même taille que sa première version. Selon les termes de designer, elle se prolonge d'ailettes sous les projecteurs pour une fusion de tous les éléments.

À l'arrière, un seul petit changement et là aussi cela concerne surtout le design des feux. Alors que sur la première version les feux ressemblaient à des bandes assez épaisses, ces derniers sont désormais beaucoup plus fins, laissant paraître une forme de griffes agressives avec la technologie Full led. Pour le côté esthétique, les feux sont recouverts d'une vitre transparente fumée et les clignotants sont à défilement.

À l'intérieur, on ne change pas grand chose non plus. Seul changement notable, un nouvel écran central tactile, d'une dimension de 10 pouces, haute définition. Cet écran s'accompagne bien évidemment d'un combiné numérique de 12,3 pouces à la technologie "Normally Black".

La principale incertitude concernait les moteurs. Comme la rumeur l'avait évoqué, la gamme ne conserve pas le 2.0 BlueHDi 180 chevaux.

Le Peugeot 3008 restylé possède bien évidemment de nombreux équipements et voit ses aides à la conduite être modernisées. Parmi celles-ci, citons :

Un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go. (disponible dans un pack dit Drive Assist Plus)

Une aide au maintien de la position dans la voie de circulation est également présente. Le système autorise le choix de la position dans la voie par le conducteur mais demande de maintenir ses mains sur le volant. (Equipement disponible via un pack dit Drive Assist Plus).

Le freinage automatique d'urgence détecte désormais les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, de 5 km/h jusqu'à 140 km/h et la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (stop, sens interdit, interdiction de dépassement…) fait son apparition.

Visiopark 1 avec caméra arrière à 180° et visiopark 2 avec caméras avant et arrière à 360°. Le Park Assist pour l'aide au stationnement est présent.

Alerte active de franchissement involontaire de ligne (ou de bas-côté) avec correction de trajectoire.

Alerte d'attention conducteur, pour détecter la vigilance du conducteur sur des durées de conduite importantes et à des vitesses supérieures à 65 km/h et ce, au moyen d'analyses des micro-mouvements du volant.

Système actif de surveillance d'angle mort (avec correction de trajectoire). Cette fonction est disponible dès 12km/h.

Advanced Grip Control, antipatinage optimisé avec 4 modes d'adhérence (Normal, Neige, Boue, Sable) avec pneumatiques spécifiques.

On retrouve aussi l'aide à la descente dite Hill Assist Descent Control (HADC).

Sièges massants multipoints.

Frein de stationnement électrique.

Grâce à la compatibilité MirrorScreen incluant les applis Apple CarPlay et Android Auto, le Peugeot 3008 restylé permet également de connecter votre téléphone et d'afficher son contenu à l'écran. Deux nouvelles prises USB sont disponibles à l'arrière, en plus d'une prise USB à l'avant et d'un emplacement de recharge sans fil par induction.

Le nouveau 3008 peut être également équipé d'un système Hifi haut de gamme Focal de 515 Watts.

C'est la grande info à retenir de cette présentation : le 3008 restylé n'aura donc pas dans son catalogue le bloc 2.0 BlueHDi 180. Voici la liste des moteurs :

Moteurs essence Peugeot 3008 restylé :

3 cylindres 1,2L PureTech 130 BVM6 / EAT8.

4 cylindres 1.6L PureTech 180 EAT8.

Moteurs diesel Peugeot 3008 restylé :

4 cylindres 1,5L BlueHdi 130 BVM6 / EAT8.

Versions hybrides rechargeables Peugeot 3008 restylé :

Hybrid 225 e-EAT 8 : 225 ch roues avant motrices.

Hybrid4 300 e-EAT 8 : 300 ch 4x4.

Présenté le 1er septembre 2020, ce Peugeot 3008 restylé devrait arriver dans les concessions de la marque au Lion durant la fin de l'année 2020. Peugeot ne donne pour le moment pas plus de précisions.

Pas de prix annoncé par la marque au lion ce mardi 1er septembre lors de la présentation du tout nouveau Peugeot 3008 restylé. Difficile d'imaginer Peugeot faire gonfler les prix du Peugeot 3008 avec ce restylage. Pas question toutefois non plus de le brader au vu du succès du SUV depuis son arrivée en 2016. A son lancement, le Peugeot 3008 était proposé à partir de 27 000 euros, de quoi le placer au-dessus du Renault Kadjar mais aussi proche du Volkswagen Tiguan qui monnaye cher ses équipements mais assure plusieurs versions attrayantes de sa nouvelle arme (dont une finition R-Line). Cinq niveaux de finition étaient proposés : Access, Active, Allure, GT Line et GT, une finition que Peugeot présente comme "chic et sportive". Celle-ci est le haut de gamme du 3008 avec un tarif de 41 650 euros au lancement. Confirmation prochainement des tarifs de la version restylée !

Depuis 2019, le 3008 profite d'une motorisation hybride "Plug-in Hybrid essence" avec une transmission classique, mais aussi en version 4 roues motrices. Ces deux versions sont conservées lors du restylage. Le 3008 hybride rechargeable est équipé du moteur essence 1.6L PureTech développant 180 chevaux en version traction avant et 200 chevaux en version 4x4. Ce moteur est associé à un moteur électrique de 80 kW (soit 110 chevaux) et à une boîte automatique e-EAT8 à 8 rapports. La batterie de 11,8 kWh en traction et 13,2 kWh en 4x4 profite d'une autonomie de 59 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP.

De nouveaux équipements viennent garnir ce 3008 high-tech, comme la fonction Brake, qui "permet une décélération du véhicule sans appui sur la pédale de frein", le freinage i-Booster pour récupérer l'énergie cinétique, ou encore le mode e-Save pour "réserver une autonomie électrique" pour son prochain déplacement. Cinq modes de conduite sont disponibles, et l'ordinateur de bord i-Cockpit est spécifique à cette version. Il intègre le mode de conduite, le niveau de la batterie et l'autonomie électrique disponible. "Un powermètre se substitue au compte-tours", explique également Peugeot. Cet affichage évolue en fonction de votre conduite. Sur l'écran tactile, des menus hybrides sont aussi présents, pour accéder à des statistiques de consommation ou encore localiser les bornes de recharge à proximité. Enfin, le Peugeot 3008 hybride rechargeable 4x4 est décliné en version GT. "Cette version haut-de-gamme développe 300 chevaux", indique Peugeot. Ce 3008 de haut vol abat le 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, le tout en rejetant 29 grammes de CO2 au kilomètre, annonçait Peugeot en 2019.

Newsletter Auto Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Nous avions eu l'occasion d'essayer ce nouveau 3008 à sa sortie en 2016 dans ses finitions Allure (3e niveau, celui que Peugeot espère vendre massivement pour poursuivre sa stratégie de montée en gamme) et GT (le nouveau haut de gamme). Au programme, une motorisation essence 1.2l PureTech turbo de 130 chevaux dans le premier et une motorisation diesel 2.0l BlueHDI de 180 chevaux dans le deuxième. Bilan extrêmement positif au final malgré quelques petits problèmes de finition (assemblage)... La tenue de route est remarquable pour un tel SUV et pourrait faire mal à la concurrence. Retrouvez cet essai complet en cliquant sur la photo ci-dessus.