Nouvelle Citroën C4 : en électrique et en thermique ! Les photos et infos

NOUVELLE CITROEN C4 - Surprise ! Quelques jours avant sa présentation officielle le 30 juin prochain, la nouvelle Citroën C4 se dévoile déjà. La marque a présenté de premières photos et livré quelques infos sur cette nouvelle berline compacte qui sortira en version thermique et électrique.

[Mis à jour le 17 juin 2020 à 16h05] Quelques jours avant sa présentation officielle, prévue le 30 juin prochain, la nouvelle Citroën C4 montre déjà le bout de son nez. Pas de petit teasing mais une vraie mise en bouche avec la présentation de huit premières photos officielles et de quelques informations sur la nouvelle berline compacte de la marque aux Chevrons. Depuis l'arrêt de la C4 quelques années après la C5, Citroën ne disposait plus de vraie berline dans sa gamme. Et si le crossover C4 Cactus était présenté comme une berline depuis son restylage, cela ne convainquait pas grand-monde. C'est donc enfin réparé et la C4 pourra prendre place à côté des citadines C1 et C3 et des SUV C3 Aircross et C5 Aircross.

Surprise toutefois, puisque sur un segment très concurrentiel où règnent la Volkswagen Golf, la Peugeot 308, la Renault Mégane, la Ford Focus, les premiums Mercedes Classe A, BMW Serie 1 ou Audi A3, Citroën a opté pour un modèle très différent. La nouvelle C4 emprunte au monde du SUV avec une ligne surélevée, à celui du SUV Coupé avec une ligne de toit très fuyante, mais aussi à l'histoire de la marque avec un clin d’œil très remarqué à l'emblématique GS qui fête tout juste ses 50 ans. En attendant la présentation officielle le 30 juin, retrouvez toutes les premières infos sur cette nouvelle C4 qui sera proposée en version thermique diesel ou essence mais aussi en électrique via une version ë-C4.

Citroën a présenté de premiers visuels de sa C4 (cliquez ci-dessus pour visionner toutes les photos) où l'on retrouve ce qui était pressenti ces derniers mois dont une ligne très élancée qui pourra rappeler les derniers et très clivants SUV coupé. Avec sa ligne surélevée, la nouvelle C4 vise à remplacer le C4 Cactus. On retrouve également les codes du design Citroën des derniers modèles même si la calandre et les signatures visuelles avant et arrière reprennent plutôt ceux des derniers concepts de la marque aux Chevrons. Nous vous les avions présenté abondamment ces dernières années, de la berline CXpérience de 2016 à la petite Ami One Concept qui préfigurait la mini Citroën Ami déjà dévoilée cette année.

On en sait encore peu sur cette nouvelle C4 qui sera dévoilée le 30 juin prochain. En toute logique, elle devrait utiliser la nouvelle plateforme CMP et e-CMP du groupe PSA Peugeot-Citroën, qui équipe la Peugeot 208, le Peugeot 2008 ou encore la dernière Opel Corsa. Les rivales de cette nouvelle voiture seront la Volkswagen ID 3 et la Volkswagen Golf, la Ford Focus, ou encore la Renault Mégane. La C4 se placera en vraie alternative sur ce segment embouteillé grâce à un design innovant, des lignes tranchées et un vrai parti pris, celui de proposer un modèle reprenant des codes du SUV. Un vrai crossover en somme ! Voici ce que l'on sait déjà sur cette nouvelle C4, à partir des premiers éléments officiels transmis par la marque le 16 juin 2020.

Proposée en version thermique, essence ou diesel, mais aussi en 100% électrique via la déclinaison ë-C4.

Nouvelle signature visuelle inspirée du concept car Citroën CXperience et déjà vue (pour la partie avant) sur la dernière C3 restylée.

Hommage à la GS avec une ligne arrière tranchée, une ligne de toit fuyant avec une lunette très inclinée se prolongeant jusqu'à la malle.

Citroën mise une nouvelle fois sur le confort et annonce la présence des suspensions avec butées hydrauliques progressives intégrées sur les derniers modèles, des sièges Advanced Comfort et d'une innovation "inédite pour le passager" à découvrir prochainement.

Présentation très épurée à l'intérieur. L'instrumentation devrait être numérique, on note un volant visiblement inédit.

On ne connaît pas encore les motorisations thermiques dont sera équipée la nouvelle Citroën C4. Au vu de la plateforme technique CMP qu'elle devrait adopter, cette C4 devrait logiquement hériter de motorisations semblables à celles proposées sur les derniers modèles PSA. On devrait donc retrouver des moteurs essence PureTech dont la puissance ira de 100 à 130, voire 155 chevaux. En diesel, il faudra opter pour du BlueHDi 1,5L, proposé en 100 ou 130 chevaux si l'on se calque sur les autres modèles du groupe.

Pas d'hybride (dans un premier temps seulement ?) mais la C4 aura bien une version 100% électrique, baptisée ë-C4. On devrait retrouver la technologie de la plateforme e-CMP vue sur les derniers modèles électrifiés de Peugeot, dont la e-208 et le SUV e-2008, c'est à dire reposant sur une batterie de 50 kWh, un moteur de 100 kW (équivalent à 136 chevaux) pour une autonomie d'environ 300 kilomètres.

On ne connaît pas pour le moment le futur tarif de la nouvelle Citroën C4. Il devrait être situé aux alentours de 20 000 euros avec une motorisation classique. Pour rappel, le Citroën C4 Cactus coûte actuellement au moins 15 750 euros. Les prix de ce modèle sur le déclin peuvent atteindre 24 500 euros dans les finitions les plus poussées. Quant à la date de sortie, elle est clairement fixée à 2020 mais on en devrait en avoir confirmation fin juin lors de la présentation officielle de cette nouvelle C4.