Ferrari lance enfin sa première voiture 100% électrique – à quoi ressemble la Luce, son nouveau bolide à plus de 500 000 euros ?

La première Ferrari entièrement électrique a été dévoilée à Rome, un tournant dans l'histoire du mythique constructeur italien.

Oubliez le vrombissement du gros moteur V8 ou V12 des Ferrari 250 GTO, F40 ou Testarossa qui font fantasmer des centaines de milliers d'automobilistes depuis le siècle dernier . Le célèbre constructeur italien passe enfin à l'électrique, bien des années après certains de ses concurrents comme Lamborghini ou Porsche. La marque au cheval cabré a dévoilé le 25 mai à Rome son premier modèle sur batteries. Son nom ? La Luce, du mot italien désignant la lumière. La Luce ouvre un tout nouveau segment dans la gamme Ferrari, où l'électrique cohabitera donc désormais avec les moteurs à combustion et les motorisations hybrides.

A quoi ressemble la nouvelle Ferrari Luce ? Elle se présente sous la forme d'une berline coupée d'une longueur de 5m02, large de 1m99 et haute de 1m54 avec un empattement de 2m95. Elle a été dessinée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur par le collectif LoveFrom, fondé par Jony Ive, le designer à l'origine de l'iPhone et de l'iPad resté 27 ans chez Apple. Sa silhouette est organisée autour d'une verrière centrale en forme de coque qui s'étend sous la ligne de ceinture jusqu'aux extrémités de la carrosserie, avec des feux transparents qui s'effacent visuellement lorsqu'ils sont éteints.

© Ferrari

La ligne de ceinture de caisse est très marquée, créant un contraste fort entre la partie basse de la carrosserie et les surfaces vitrées et le toit. Les portes arrières s'ouvrent quant à elles en sens inverse pour faciliter l'accès à une banquette spacieuse. A l'intérieur de la Ferrari Luce, le cockpit privilégie les commandes physiques sur les écrans tactiles, avec une utilisation du verre, de l'aluminium et une approche assez minimaliste. Presque autant que la motorisation électrique, ce style très éloigné des Ferrari d'antan ne fera sans doute pas l'unanimité auprès des fans de la marque de Maranello.

Quelle est l'autonomie de la nouvelle Ferrari Luce ?

"Sous le capot", la Ferrari Luce est animée par quatre moteurs électriques indépendants développant jusqu'à 1 113 chevaux, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en deux secondes et demie malgré son poids de 2 260 kilos qui fait d'elle la Ferrari la plus lourde jamais produite. Sa grosse batterie de 122 kWh est pour beaucoup dans ce poids mais c'est elle qui permet de conférer au bolide italien, capable d'atteindre les 310 km/h, une autonomie de 531 kilomètres en cycle WLTP.

© Ferrari

Les dimensions de la Ferrari Luce offrent par ailleurs beaucoup de confort et de place pour les passagers qui peuvent être au nombre de cinq, et un coffre de 600 litres à faire rougir de nombreux SUV familiaux. "Nous avons créé une voiture qui allie des sensations de conduite uniques à des performances extraordinaires, un plaisir de conduite et un confort exceptionnels pour les Ferraristi d'aujourd'hui et de demain", se félicite Benedetto Vigna, le PDG de la marque italienne.