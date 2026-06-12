BYD Dolphin G DM-i : les photos de la nouvelle citadine chinoise, quel est son prix ?

Le constructeur chinois a dévoilé son premier modèle spécifiquement développé pour l'Europe : une berline à moins de 25 000 euros pensée pour concurrencer les Renault Clio et Peugeot 208.

BYD poursuit son offensive en Europe. Le leader mondial des véhicules électrique a présenté le 10 juin son premier modèle du segment B destiné au vieux continent. L'arrivée sur le marché de la Dolphin G DM-i, dont les dimensions (4m16 de longueur et 1m82 de large) la situent entre citadine et berline compacte, marque une étape importante dans la stratégie du constructeur chinois qui entend conquérir l'Europe avec des véhicules accessibles sans faire de compromis sur l'équipement. La Dolphin G DM-i fera-t-elle de l'ombre aux citadines préférées des Français, la Renault Clio et la Peugeot 208 ? Partons à sa découverte.

Que faut-il savoir sur la BYD Dolphin G DM-i ?

Extérieurement, la Dolphin G DM-i s'inscrit dans la continuité du design propre à BYD. Elle adopte une silhouette affirmée qui évoque dynamisme et stabilité tout en restant parfaitement adaptée à la vie urbaine. La face avant marie courbes fluides et prises d'air intégrées dans le bouclier inférieur, tandis que les ailes sculptées renforcent visuellement la largeur de la voiture.

© BYD

À l'arrière, un bandeau lumineux intégral signe l'identité de la marque. La berline compacte sera proposée en six teintes (Skiing White, Time Grey, Ocean Blue, Obsidian Black, Oxford White, Orange Sunset) et en quatre niveaux de finition : Active, Boost, Comfort et Sport.

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À bord, grâce à un empattement de 2 610 mm, supérieur à celui de toutes ses concurrentes thermiques, la Dolphin G DM-i offre cinq vraies places et peut se vanter d'avoir un coffre de 425 litres, un chiffre à faire rougir certaines compactes familiales du segment supérieur.

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La planche de bord intègre un combiné numérique de 8,8 pouces et un écran central de 10,1 ou 12,8 pouces selon les finitions. Le sélecteur de vitesses est positionnée sur la colonne de direction, ce qui offre un généreux espace de rangement central. Les finitions supérieures ajoutent un affichage tête haute panoramique, un toit panoramique, la caméra 360° et l'intégration de Google avec Maps et l'accès à des applications en streaming.

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Quelles motorisations pour la BYD Dolphin G DM-i ?

La Dolphin G DM-i bénéficie de l a technologie Super Hybride développée en interne par BYD. L'architecture repose sur un moteur électrique de 163 ch evaux (210 Nm) qui assure la traction au quotidien, secondé par un moteur essence 1,5 litre qui intervient seulement pour maintenir la batterie chargée ou prêter main-forte lors des accélérations soutenues. Deux capacités de batterie Blade sont au catalogue : l'une de 7,42 kWh pour la finition Active. Elle offre 40 km d'autonomie électrique et 1 020 km au total. L'autre de 18,3 kWh pour les finitions Boost, Comfort et Sport, ce qui fait grimper l'autonomie en tout électrique à 105 km et à 1 040 km au total. La consommation pondérée descend à seulement 1,4 l/100 km selon les données du constructeur, et la recharge rapide en courant continu de 39 kW permet de passer de 10 à 80 % en 26 minutes.

Quand sortira la nouvelle BYD Dolphin G DMi ?

Les commandes de la BYD Dolphin G DM-i sont ouvertes en France depuis le 10 juin 2026, et les premières livraisons aux clients sont attendues pour le début de l'automne.

Quel est le prix de la Dolphin G DMi de BYD ?