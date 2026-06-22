Renault Megane E-Tech : photos, prix, autonomie… toutes les infos sur la version restylée

Renault a dévoilé le 22 juin sa nouvelle Megane E-Tech, restylée après quatre ans d'une carrière au bilan assez mitigé.

Quatre ans après le lancement de la Megane E-Tech, la première berline entièrement électrique de la marque au losange, Renault a procédé au restylage de mi-carrière de l'un de ses modèles historiques. L'enjeu est de taille pour Renault tant les ventes de sa berline 100 % électrique ont décliné ces derniers temps, passant de 16 800 exemplaires écoulées en 2024 à seulement 8 752 l'année dernière. Face à une concurrence de plus en plus dense (Volkswagen ID.3, Skoda Elroq, MG4…), la Megane de cinquième génération tire un peu la langue et Renault espère lui donner un second souffle avec ce lifting tant attendu. Voici les principales informations à retenir.

Les photos de la Renault Megane E-Tech restylée

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Les principales infos sur la Megane E-Tech restylée

La nouvelle Megane ne change presque pas de taille. La berline mesure toujours 4m20 de long pour 1m78 de large et prend deux petits centimètres en hauteur (1m52), conséquence du nouveau pack de batterie un peu plus volumineux (voir plus bas) qui lui vaut aussi une prise de poids de 70 kilos, pour un total de 1 772 kilos.

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La face avant de la Megane est celle qui reçoit le plus de changements. Renault a supprimé ses rondeurs pour des lignes plus dynamiques. Un large bandeau noir animé de motifs en losange fait office de calandre et le logo est désormais placé sous le capot pour transformer "subtilement la lecture de la face avant en accentuant son effet plongeant" dixit le constructeur.

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La signature lumineuse de Megane E-Tech a également été revue avec des feux de jour façon damier composés de huit losanges. "Positionnés aux extrémités du bouclier, ces feux renforcent la perception de largeur du véhicule", selon Renault.

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A l'arrière, les boucliers ont été redessinés afin d'apporter un côté plus sportif à la berline tandis que le bandeau lumineux traversant reste de mise mais comporte désormais des éléments 3D sans verrine.

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Pas de révolution à bord de la Megane E-Tech de 2026. La planche de bord accueille toujours deux écrans de 12.3 et 12 pouces, l'une des nouveautés est l'arrivée de l'assistant vocal Google Gemini sur le système OpenR Link. Un chargeur à induction magnétique fait également son apparition dans la berline.

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Megane E-Tech restylée : du nouveau "sous le capot" ?

Megane E-Tech conserve son moteur synchrone à rotor bobiné de 220 chevaux et 300 nm de couple que l'on retrouve sur toutes les versions du modèle. La berline restylée accueille en revanche une nouvelle batterie LFP (lithium-fer-phosphate) – exit la chimie NMC – de 67 kWh contre 60 auparavant. Une capacité accrue qui doit permettre à la Renault de parcourir 500 kilomètres en une seule charge en cycle WLTP, soit un gain estimé de 32 kilomètres. Autre progrès bienvenu : la recharge rapide DC passe de 130 à 165 k W. Recharger la batterie de la Megane de 15 à 80 % prendra 24 minutes quand il en fallait environ dix de plus sur la version actuelle.

Quand sortira la nouvelle Megane E-Tech ?

Les commandes ouvriront au début du mois de juillet. Les premières livraisons de la Megane E-Tech restylée sont attendues pour le début de l'automne en marge de la présentation publique du modèle lors du Mondial de l'Auto de Paris qui se tiendra du 12 au 18 octobre 2026.

Quel est le prix de la Megane E-Tech restylée ?

Renault n'a pas encore communiqué les tarifs définitifs mais ils seront révélés à l'ouverture des commandes en juillet. Actuellement, la Mégane E-Tech démarre autour de 35 000 euros (prime CEE déduite) et on peut s'attendre à une tarification quasi identique - peut-être en légère hausse - malgré un équipement enrichi et les coûts liés à la recharge plus rapide.