Nouvelle Peugeot 308 : présentée ce jeudi ! Premières photos, prix... Les infos

[Mis à jour le 16 mars 2021 à 14h30] Elle arrive ! La nouvelle Peugeot 308 sort de l'ombre ce 18 mars et abordera la toute nouvelle identité visuelle de Peugeot avec son nouveau logo. Modèle très attendu, la 308 est l'un des derniers véhicules du constructeur à ne pas avoir connu une refonte ces dernières années. Il faut dire que la génération précédente, sortie en 2013, avait lancé le renouveau stylistique et économiques de la marque au Lion. Depuis, Peugeot a beaucoup évolué et rencontré le succès avec ses SUV 3008 et 5008 puis avec la 208 et son SUV dérivé le 2008.

Par conséquent, le changement risque d'être radical une fois encore avec la reprise des codes de ce nouveau style Peugeot avec la 208 ou encore les SUV 3008 et 5008. Selon les premières photos dévoilées lors de la présentation du nouveau logo, la 308 abordera bien les nouvelles signatures lumineuses et aura droit à une calandre inédite et assez large mettant en avant le logo. Pour sa berline, Peugeot devrait également mettre en avant sa gamme hybride avec deux motorisations possibles, comme sur la récente DS4 du même groupe.

En attendant sa sortie officielle ce jeudi, voici ce que l'on sait sur la future Peugeot 308.

Selon les premières photos qui ont été dévoilées sur les routes espagnoles par différents médias, la nouvelle Peugeot 308 devrait avoir un design très proche des derniers modèles de la marque. Voici ce que l'on sait pour le moment :

Les feux en forme de griffes, nouvelle signature lumineuse de la marque au Lion seront bien évidemment présents sur l'avant du véhicule avec sa technologie Led.

La calandre, assez imposante, devrait adopter les codes des nouveaux Peugeot 3008 et Peugeot 5008, dévoilés dernièrement et pas ceux de la berline 508 comme peuvent le montrer certaines projections. En revanche, la signature "308" devrait bien être présente au-dessus de la calandre.

Les dimensions et l'empattement de la nouvelle Peugeot 308 devraient être très proches de la précédente génération tout en ayant un côté beaucoup plus sportif. Selon les informations de l'Argus, la cabine est plus reculée sur l'arrière et le capot s'allonge sur cette nouvelle version. En revanche, toujours selon nos confrères, le vitrage latéral devrait conserver la forme de l'actuelle génération, offrant un montant arrière assez large. Pour le capot, Peugeot a décidé de mettre en avant un capot carrossier, aux contours masqués de profil.

La Peugeot 308 aura également droit au tout nouveau logo de la marque au Lion. Que ce soit sur le volant ou sur le reste du véhicule, ce dernier ressemble à la forme aperçue sur le concept Peugeot e-legend et reprend les traits du logo des années 60.

Petit détail, l'antenne de la nouvelle Peugeot 308 semblerait partir sur un modèle de type requin. Une information qui reste à confirmer car le constructeur peut s'amuser à tromper les photographes amateurs.

À l'intérieur de cette nouvelle 308, selon des photos volées lors d'un test sur route en Espagne, le volant est plus petit donnant ce côté sportif. Selon Auto-Plus, la finition intérieur devrait être améliorée et "de nouveaux équipements seront disponibles dont certains serviront à doter cette berline compacte d'une conduite autonome de niveau 2". On retrouvera logiquement l'i-Cockpit et sans doute sa déclinaison 3D holographique, puisque celle-ci équipe déjà la nouvelle 208.

D'après les informations publiées par Auto-Plus, cette nouvelle 308 serait proposée en essence avec le moteur 1.2L PureTech en 100, 130 et 155 chevaux associée à une boîte manuelle à six rapports ou à la transmission automatique à 8 rapports. En diesel, selon l'Argus, la seule motorisation proposée sera un 1.5L BlueHDi de 130 chevaux laissant de côté le 2.0 Blue HDi de 180 chevaux. La nouvelle 308 serait également proposée dans des versions hybrides rechargeables avec une version de 225 chevaux ainsi qu'une nouvelle déclinaison moins importante de 150 chevaux qui sera équipée d'une batterie plus petite et donc moins chère. Vous l'aurez aussi compris, Peugeot met donc bien de côté la version GTI et pourrait, pour remplacer ce modèle, lancer une version 308 PSE avec son bloc essence et ses deux moteurs électriques à plus de 300 chevaux.

Voici les premières images de la marque à l'occasion de la sortie du nouveau logo.

Bien camouflée par Peugeot, la nouvelle Peugeot 308 avait laissé tout de même entrevoir quelques lignes de son design extérieur lors de plusieurs tests effectués du côté de l'Espagne.

En récoltant plusieurs informations, associées aux derniers modèles dévoilés par Peugeot et sur les indiscrétions de différents sites, Motor a réalisé une petite projection de ce que pourrait être le tout nouveau design de la nouvelle 308 avec ses nouveaux feux, sa calandre imposante, son nouveau logo et la signature 308 sur le capot.

Annoncé pour 2021, le tout nouveau logo de Peugeot devrait bien être présent pour la toute première fois sur la nouvelle Peugeot 308. Un design qui ressemble à celui du concept e-legend.

La Peugeot 308 sera également en version break mais ne devrait pas être annoncée en même temps que la berline. Quelques informations sont sorties sur cette cuvée 2021 avec notamment une légère augmentation des dimensions avec désormais 4,60m de long au lieu des 4,58 permettant d'augmenter la capacité du coffre. La signature lumineuse sera également modifiée avec les crocs devenus incontournables chez Peugeot, enfin le tout nouveau logo sera également de la partie au-dessus de la calandre.

La nouvelle Peugeot 308, 3e génération, sortira le 18 mars prochain, les premiers essais destinés à la presse mondiale devraient se dérouler durant le mois de septembre avant une commercialisation qui serait prévue vers la fin de l'année 2021, en octobre plus précisément.

Le futur tarif de cette Peugeot 308 n'est évidemment pas connu pour le moment. En toute logique, l'auto devrait être vendue plus cher que le modèle actuel avec un premier prix fixé au-dessus de 22 000 euros. Les versions hybrides et hybrides rechargeables devraient quant à elles dépasser la barre des 30 000 euros.

En attendant cette 3e génération de la Peugeot 308, la 2e génération reste évidemment disponible à la vente. Les finitions sont toutefois moins nombreuses puisque la déclinaison sportive GTI a déjà disparu de la gamme. Vous pouvez retrouver notre essai complet de cette Peugeot 308, dans sa version restylée sortie en 2017. Il suffit pour cela de cliquer sur la photo ci-dessus.