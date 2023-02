"Peugeot 508 : les 1eres photos de la nouvelle 508 2023, quand sort-elle ?"

PEUGEOT 508 2023. Peugeot a dévoilé les premières infos et photos sur sa berline Peugeot 508 restylée. Annoncée pour cette année 2023, elle présente notamment une face avant inédite.

[Mis à jour le 24 février 2023 à 11h31] C'est une année 2023 très active qui a débuté chez Peugeot avec de nombreux restylages et lancements. Le 24 février 2023, la marque française a dévoilé une de ces modernisations avec l'officialisation du restylage de sa berline 508. Outre les premières photos officielles de cette 508 restylée, Peugeot a donné en plus quelques indices supplémentaires sur sa gamme.

La montée en gamme est manifeste puisque les finitions seront réduites au niveau Allure, GT et PSE. La nouvelle 508 arrivera sur le marché dès l'été 2023, en juin précise la marque au Lion avec des précommandes ouvertes dès le printemps. Ses prix et les détails de la gamme en France ne sont pas encore connus. Nouvelle face avant avec une signature lumineuse inédite, arrivée du nouveau logo Peugeot à l'avant comme à l'arrière, intérieur modernisé avec un i-cockpit revu, les nouveautés visuelles sont nombreuses...

C'est moins le cas sous le capot avec le maintien global des motorisations actuelles. Surprise par exemple puisqu'on ne retrouve pas le moteur hybride essence de 136 chevaux vu par exemple sur le Peugeot 3008, Peugeot ayant fait le choix de lui préféré la version actuelle non hybride développant 130 chevaux. Dommage ? Peugeot se rattrape avec l'arrivée d'une version hybride rechargeable de 180 chevaux en plus de celle déjà existante de 225 chevaux. Au sommet de la gamme, on retrouvera toujours la version PSE, pour Peugeot Sport Engineered avec ses 360 chevaux combinés. En attendant d'en savoir plus sur les tarifs, vous pouvez la découvrir en détails et en images ci-dessous !

En attendant la version restylée espérée pour l'été 2023, la 508 actuelle reste sur le marché, en version berline ou break SW comme actuellement. La 508 SW, soit la version break de la berline 508, avait été essayée par la rubrique Automobile de Linternaute.com en 2020. Dans notre essai réalisé sur les routes du Portugal, nous passons en revue pour vous toutes les spécificités de cette version, à commencer par le coffre, annoncé comme plus spacieux que celui de la berline. La Peugeot 508 SW, c'est aussi un habitacle revu et corrigé : Peugeot a écouté les critiques sur les places arrières trop étriquées de la berline notamment. Découvrez notre essai de la Peugeot 508 SW pour voir à quoi ressemble cet habitacle et son cockpit à la finition impeccable ! Nous avons également pu tester le comportement routier de cette 508 SW.

Nous avions également pu prendre le volant de la berline Peugeot 508 dans sa version haut de gamme GT 225 chevaux, parée d'un rouge captivant ! Cette 508 nous a notamment séduit par son dynamisme, son confort et sa direction douce et précise. Vous pouvez retrouver toutes les photos et impressions en cliquant ci-dessus.