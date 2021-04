Citroën C5 X : prix, date de sortie, moteurs... Photos et infos

CITROEN C5 X 2021. Dévoilée ce lundi, la Citroën C5 devient la C5 X et s'offre des allures de crossover entre la berline, le break et le SUV. Voici toutes les photos et infos.

[Mis à jour le 13 avril à 07h32] La nouvelle Citroën C5 X dévoilée le 12 avril casse les codes de la simple berline. La marque aux chevrons a décidé de tout changer et se lance dans un pari osé, celui d'essayer de plaire à tout le monde en mêlant le break et le SUV à sa berline familiale, retirée du marché il y a plusieurs années. Le véhicule, baptisé C5 X, n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération et s'offre donc un look atypique et unique dans le marché actuel. Lors de notre reportage en avant-première il y a quelques jours, la première impression était surprenante mais très bonne. Avec son capot très long, sa forme arrière assez musclée, ses lignes dynamiques et son confort à l'intérieur, la C5 X pourrait s'installer comme l'une des références. Profitant de la plateforme EMP2, le véhicule sera disponible en hybride et en moteur thermique au second semestre 2021. Pour le prix, il faudra compter sur un prix de départ autour des 30 000 euros.

De face, de profil, à l'arrière ou encore à l'intérieur... Nous avons pu découvrir en avant-première lors d'un shooting organisé par la marque aux chevrons la toute nouvelle Citroën C5 X, voici toutes les photos de la berline française.

La berline familiale ne devrait pas passer inaperçue sur les routes avec son design assez atypique qui vient mêler plusieurs segments du marché automobile, voici ce qu'il faut savoir en cinq points clés :

Un design de berline, SUV, break. Comme indiqué plus haut, la C5 X est donc un mélange de plusieurs segments et c'est un choix délibéré par la marque qui estime que les SUV deviennent beaucoup trop communs et qu'une forme de lassitude pourrait arriver. En revanche, la position haute de conduite séduit toujours autant. La C5 X reprend cet avantage et y mêle les atouts d'une berline familiale comme en attestent les dimensions avec une longueur de 4,805 m, 1,865m de large et 1,485m de haut. Pour les éléments "break" on mettra en avant le coffre très imposant de 545L qui peut aller jusqu'à 1640 L. Enfin, le SUV pourrait se retrouver dans son design arrière, assez incliné, des roues de grand diamètre et une conduite assez haute.

La signature lumineuse de Citroën. Les feux en forme de V, présents sur les derniers modèles de Citroën sont bien évidemment intégrés à la toute nouvelle C5 X.

L'hybride au cœur. Pas de 100 % électrique, Citroën nous expliquant que ce n'est pas forcément l'intérêt du marché pour ce type de voiture même si grâce à l'évolution de la plateforme, il pourrait s'adapter. En revanche, c'est donc l'hybride qui est au coeur de la Citroën C5 X avec sa version 225 ch qui offrira une autonomie 100 électrique (annoncée par la marque) de 50 kilomètres.

Un "salon" à l'intérieur. L'ambiance et le design à l'intérieur de la C5 X sont plutôt agréables et donnent une nouvelle fois cet effet "salon et lounge" que recherche la marque. Avec des finitions épurées mais avec quelques détails qui font la différence comme les fameux sièges Advanced Comfort, la continuité des lignes entre le tableau de bord et les portières, l'espace très important à l'arrière ou encore les nombreux rangements, la C5 X offre un habitacle vraiment chaleureux. Pas totalement haut de gamme toutefois avec quelques éléments plastiques qui détonnent.

Des innovations technologiques. Comme pour chaque nouvelle voiture, les innovations sont au rendez-vous avec la réalité augmentée qui fait son apparition avec un système d'affichage tête-haute par projection à travers le pare-brise ou encore la suspension active Citroën Advanced Comfort qui poursuit la longue histoire des suspensions Citroën.

Si vous aimez les ambiances Citroën, la C5 X ne devrait pas vous décevoir. Avec son effet "lounge" grâce notamment à ses fameux sièges Advanced Comfort toujours très confortable, son espace arrière assez imposant, les longs trajets devraient être agréables.

© Florian Gregoire / Linternaute

Pour la technologie embarquée, les équipements multimédias sont également un atout très positif pour la C5 X avec un écran tactile de 12 pouces, sans inclinaison vers le conducteur ce qui permet au passage d'être totalement inclus, de nombreux rangements mais également plusieurs ports USB permettant la recharge facile de vos appareils.

La nouvelle berline sera équipée de nombreux équipements, en voici une liste exhaustive :

Écran central tactile 12''HD

Projecteurs à LED sur toute la gamme

Les sièges Advanced Comfort

La suspension Citroën Advanced Comfort

Les vitres avant et arrière feuilletées acoustiques

Hayon motorisé

L'extended Head Up Display, système d'affichage tête-haute par projection à travers le pare-brise

Le Highway Driver Assist qui combine le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go et l'aide au maintien dans la voie

La surveillance d'angle mort longue portée

Le Rear Cross Traffic Alert (détecte un danger à proximité lors d'une marche arrière)

Profitant de l'évolution de la plateforme EMP2, la Citroën C5 X propose du thermique et de l'hybride et décide d'abandonner le diesel. Interrogé à ce sujet, Citroën nous explique qu'il n'est plus vraiment l'heure de faire du diesel pour ce genre de véhicule à cause des nombreuses contraintes mises en place par les autorités. Pour l'hybride en revanche c'est carte blanche avec un moteur de 225 chevaux proposé avec la possibilité de rouler à plus de 50 km en mode ZEV (mode 100% électrique) et jusqu'à 135km/h.

À l'heure du lancement du véhicule, la C5 X n'a pas encore de prix officiel mais selon plusieurs de nos confrères, l'objectif serait de partir sur un prix en-dessous des 30 000 euros. Assez logique surtout si on la compare à la DS 4 qui proposera un prix sous la barre des 30 000 euros.

Il faudra faire preuve d'un peu de patience si vous voulez acquérir rapidement la toute nouvelle berline familiale de la marque aux chevrons puisque sa commercialisation n'est prévue qu'au second semestre 2021. Sachez également que cette nouvelle voiture sera construite en Chine.