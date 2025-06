Fini la Golf ! Coup de tonnerre chez Volkswagen

Choc dans l'industrie automobile allemande et particulièrement au siège de Volkswagen...

La nouvelle a dû causer quelques remous à Wolfsburg, fief du géant allemand Volkswagen. Déjà confronté à des difficultés économiques qui ont conduit à un plan social outre-Rhin, Volkswagen vient de subir un nouveau revers inattendu sur ses terres.

C'est officiel ! En se basant sur les données de l'autorité fédérale des transports, le magazine référence "Auto Motor und Sport" a donné un verdict implacable : la Golf n'est plus le modèle le plus vendu en Allemagne, là où elle domine généralement les ventes depuis 40 ans.

7494 nouvelles immatriculations de Golf ont toutefois été enregistrées en Allemagne auprès des particuliers sur la période de janvier à avril 2025. C'est honorable mais insuffisant pour se glisser à la première place. Consolation, celle-ci est occupée par un autre modèle de Volkswagen, le plus petit SUV de sa gamme, le T-Cross. Ce SUV, également vendu en France, a séduit davantage les acheteurs allemands depuis janvier, reléguant la star de Wolfsburg à la seconde place des ventes. Une situation inédite pour la Golf, dont la suprématie semblait jusqu'ici quasiment inébranlable !

Le chiffre illustre surtout la préférence des consommateurs pour la silhouette du SUV, même quand il s'agit de références comme la Golf à l'image de marque solide. Et en France ? Si la cousine citadine de la Golf, la Polo, conserve une belle 14e place avec près de 10 000 immatriculations depuis le début de l'année, le T-Roc (6e) et le T-Cross (35e) gagnent aussi du terrain face à une Golf reléguée en 35e position. La tendance est donc profonde alors que la Golf dominait encore le T-Cross et le Tiguan sur l'ensemble de l'année 2024, se plaçant dans le sillage du T-Roc et à bonne distance de la Polo.

Cette nouvelle donne interroge davantage sur la stratégie de Volkswagen, qui peine encore à imposer sa gamme électrique ID malgré des investissements colossaux. Le constructeur allemand, déjà fragilisé par le scandale du "Dieselgate", doit désormais composer avec une concurrence de plus en plus féroce sur l'électrique (notamment en provenance de la Chine) et sur le segment des SUV urbains, tout en accélérant sa transition vers l'électrique et l'hybride. La marque a déjà annoncé un changement important avec le progressif abandon de la dénomination "ID" pour sa gamme 100% électrique.

La Golf, véritable icône en Allemagne, n'est pas totalement condamnée mais elle est contrainte d'évoluer pour assurer sa pérennité. Pour 40 ans de plus ? Si la Golf actuelle de 8e génération doit encore être produite ces prochaines années en version thermique et hybride, la prochaine Golf 9, attendue en 2028 ou 2029, sera un vrai tournant : elle sera 100% électrique. Ce sera donc bientôt fini pour la Golf essence ou diesel...