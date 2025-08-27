La Peugeot 308 restylée en photos

Un relooking pour relancer ses ventes
Quatre ans après son lancement en 2021, la Peugeot 308 de troisième génération s'est offert un lifting pour rester au goût du jour. Septième voiture neuve la plus vendue en France en 2024, la berline compacte avait tout de même vu ses ventes fléchir de 18%.
© Peugeot
Régis Aumont