La Peugeot 408 restylée en photos

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Peugeot 408 : un restylage très léger

Peugeot a dévoilé lors du Salon de Bruxelles sa Peugeot 408 restylée de troisième génération. Mi-berline, mi-SUV, la 408, dont les ventes n'ont jamais vraiment décollé et plafonnaient encore à 4 650 exemplaires écoulés l'an dernier, a été retouchée à très petites doses.
©  Peugeot

Pause
Régis Aumont