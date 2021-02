Romain Grosjean : des images inédites de son accident

ROMAIN GROSJEAN. Plusieurs mois après son accident, Romain Grosjean sera le théâtre d'un Sport Reporter avec des images inédites de son terrible crash.

Le 29 novembre 2020, le monde de la F1 a probablement vécu le plus terrible crash de ces dernières années avec la sortie de route spectaculaire de la Haas du Français Romain Grosjean. Coupée en deux et en feu, la monoplace a été littéralement détruite par le choc mesuré à plus de 220 km/h avec une charge encaissée de 53 G selon les données enregistrées par l'écurie américaine. Plusieurs mois après, Romain Grosjean va mieux et est le théâtre d'un tout nouveau numéro de Sport Reporter sur Canal + ce samedi 20 février . En plus des témoignages inédits de sa femme et de ses proches, le documentaire de 30 minutes sera accompagné d'images inédites en 3D de l'accident.

Bahreïn, 29 novembre 2020, 15h14. @RGrosjean s'encastre dans le rail avec une puissance inouïe



Revivez en 3D comme vous ne l'avez jamais vu ce spectaculaire accident avec la participation du pilote français



"Retour de flammes", c'est ce samedi à 13H50 sur @canalplus pic.twitter.com/YFV6gKtbTj — Sport Reporter (@Sport__Reporter) February 16, 2021

Voici les images toujours effroyables de l'accident de Romain Grosjean luttant dans les flammes pendant près de 28 secondes.

Romain Grosjean est un pilote automobile franco-suisse. Il débute sa carrière tardivement, à l'âge de 14 ans en faisant du karting. Néanmoins, dès l'âge de 19 ans, il devient champion de France de Formule Renault et il passe en F3 en 2006. L'année suivante, il intègre l'équipe Renault, pour qui il participe au programme de développement. En 2007, il devient champion des F3 Euro Series 2007 en remportant six victoires et en ayant obtenu quatre pole positions.

Pilote d'essai F1 Renault en 2008, il débute sa carrière professionnelle en Formule 1 en 2009, au Grand Prix d'Europe, à Valence. En tant que troisième pilote, il est finalement écarté de l'équipe. En 2010, il intègre l'écurie Matech Compétition et s'illustre dans des courses en FIA GT1 (championnat de voitures Gran Turismo) où il remporte deux victoires, en Auto GP (quatre victoires) et en GP2 (cinq victoires). Il continue en parallèle à travailler pour Renault en participant aux essais libres.

Réalisant d'excellents résultats, il revient en 2012 à la Formule 1 après avoir été nommé pilote titulaire de l'équipe Lotus, l'ancienne Renault (pour laquelle courait le Finlandais Kimi Räikkönen). Bien que bon pilote, plusieurs accrochages ne lui permettent que de décrocher la 8e place. En 2013, confirmé comme pilote titulaire après avoir gagné la course des Champions à Bangkok, il réalise une excellente saison. Ainsi, il termine successivement troisième aux Grands Prix d'Asie (Corée, Japon et Inde), quatrième à Abou Dabi (Émirats arabes unis) et deuxième aux États-Unis. Il termine ainsi septième aux championnats du monde. En 2014, avec le départ du Finlandais, Romain Grosjean devient le leader de son écurie. En 2016, le Français se lance dans l'aventure de l'écurie américaine Haas. Si les premiers résultats sont prometteurs avec cinq courses dans les points dès la première saison, le pilote sera en difficulté jusqu'à cette année 2020 où l'écurie ne cesse de dégringoler dans la hiérarchie. Face à ces résultats, l'écurie a décidé de se séparer de son pilote français qui va probablement mettre un terme à sa carrière de F1 à l'issue de la saison.