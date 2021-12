Romain Grosjean : un an après l'accident, que devient-il ?

ROMAIN GROSJEAN. Romain Grosjean fait désormais les beaux jours de l'Indycar, un championnat américain proche de la F1. Il a publié un livre avec son épouse journaliste Marion Jollès.

Sorti des flammes après un effroyable accident en novembre 2020 lors du Grand Prix de F1 de Bahreïn, Romain Grosjean a mis fin à sa carrière en F1 dans la foulée, lui dont le contrat n'avait pas été renouvelé par l'écurie Haas. Un an après, le Français, qui souffre de brûlures à la main mais a retrouvé une solide condition physique, brille dans le championnat américain d'Indycar où il a compilé deux podiums pour sa première saison aux USA. Il disputera l'intégralité de la saison 2022, même les périlleuses courses sur ovale dont les mythiques 500 Miles d'Indianapolis. Un an après l'accident, Romain Grosjean a publié un livre co-écrit par son épouse, la journaliste Marion Jollès "La mort en face". Il le présentera ce dimanche 12 décembre sur le plateau de "20h30 le dimanche", l'émission présentée par Laurent Delahousse dans la foulée du JT de 20 heures de France 2.

La vidéo de l'accident de Romain Grosjean

Voici les images toujours effroyables de l'accident de Romain Grosjean luttant dans les flammes pendant près de 28 secondes lors du premier tour du Grand Prix de Bahreïn 2020.

Qui est la femme de Romain Grosjean ?

Romain Grosjean est marié avec Marion Jollès, la journaliste de sport de TF1 qui a longtemps arpenté les grilles de départ de la F1 avant que la discipline ne soit diffusée sur Canal +. Le couple s'est marié en 2012 et a trois enfants, deux garçons et une fille, Sacha, Simon et Camille.

Biographie courte de Romain Grosjean

Romain Grosjean est un pilote automobile franco-suisse. Il débute sa carrière tardivement, à l'âge de 14 ans en faisant du karting. Néanmoins, dès l'âge de 19 ans, il devient champion de France de Formule Renault et il passe en F3 en 2006. L'année suivante, il intègre l'équipe Renault, pour qui il participe au programme de développement. En 2007, il devient champion des F3 Euro Series 2007 en remportant six victoires et en ayant obtenu quatre pole positions.

Pilote d'essai F1 Renault en 2008, il débute sa carrière professionnelle en Formule 1 en 2009, au Grand Prix d'Europe, à Valence. En tant que troisième pilote, il est finalement écarté de l'équipe. En 2010, il intègre l'écurie Matech Compétition et s'illustre dans des courses en FIA GT1 (championnat de voitures Gran Turismo) où il remporte deux victoires, en Auto GP (quatre victoires) et en GP2 (cinq victoires). Il continue en parallèle à travailler pour Renault en participant aux essais libres.

Réalisant d'excellents résultats, il revient en 2012 à la Formule 1 après avoir été nommé pilote titulaire de l'équipe Lotus, l'ancienne Renault (pour laquelle courait également le Finlandais Kimi Räikkönen). Bien que bon pilote, plusieurs accrochages ne lui permettent que de décrocher la 8e place du championnat. En 2013, confirmé comme pilote titulaire après avoir gagné la course des Champions à Bangkok, il réalise une excellente saison. Ainsi, il termine successivement troisième aux Grands Prix d'Asie (Corée, Japon et Inde), quatrième à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) et deuxième aux États-Unis. Il termine ainsi septième au championnat du monde. En 2014, avec le départ du Finlandais, Romain Grosjean devient le leader de son écurie qui rencontre des problèmes économiques. En 2016, le Français se lance dans l'aventure de l'écurie américaine Haas. Si les premiers résultats sont prometteurs avec cinq courses dans les points dès la première saison, le pilote sera en difficulté jusqu'à cette année 2020 où l'écurie ne cesse de dégringoler dans la hiérarchie. Face à ces résultats, l'écurie a décidé de se séparer de son pilote français.

Le 29 novembre 2020, le Français a connu le plus terrible crash de ces dernières années avec la sortie de route spectaculaire de sa Haas. Coupée en deux et en feu, la monoplace a été littéralement détruite par le choc mesuré à plus de 220 km/h avec une charge encaissée de 53 G selon les données enregistrées par l'écurie américaine. Plusieurs mois après, Romain Grosjean va mieux malgré une profonde brûlure à une main et a repris la compétition en Indycar en signant notamment une pole et une deuxième place lors de son 3e Grand Prix à Indianapolis.