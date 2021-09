"Mick Schumacher : l'émotion du fils de "Schumi" sur Netflix"

MICK SCHUMACHER - Le fils de Michael Schumacher, Mick Schumacher revient, dans un documentaire sur Netflix, sur l'accident de ski qui a bouleversé la vie de son père en 2013. Devenu pilote de F1 chez Haas, le fils de "Schumi" détaille l'absence de relations avec Schumacher.

[Mis à jour le 15 septembre 2021 à 17h14] Mick Schumacher a fait la promotion durant de longs mois du documentaire consacré à son père et diffusé sur Netflix à partir du 15 septembre 2021 (le documentaire se nomme tout simplement "Schumacher"). Le fils de Michael Schumacher a partagé son émotion sur les réseaux sociaux, diffusant une photo de lui et son illustre père. La photo remonte évidemment à de nombreuses années puisqu'aucun cliché de Michael Schumacher n'a été diffusé depuis son terrible accident de ski survenu en fin d'année 2013.

L'accident avait occasionné un terrible traumatisme crânien suivi d'une période de coma. Depuis, l'Allemand n'est jamais réapparu en public, pris en charge à l'hôpital de Grenoble puis à Lausanne avant d'être rapatrié chez lui en Suisse. Sa famille n'avait que très peu communiqué depuis sur son état de santé. Interrogé tout au long du documentaire, Mick Schumacher a livré quelques confessions à Netflix. "Je suis prêt à renoncer à tout pour que...", peine notamment à confier le fils de "Schumi" dans des propos poignants. "Evidemment, depuis l'accident, tous ces moments que les autres enfants peuvent passer avec leurs parents... tout cela n'existe plus, confie-t-il également. Ou alors beaucoup moins. Je trouve ça un peu injuste. Je dirais que papa et moi, on se comprend toujours mais d'une manière différente. On a ce langage en commun, le sport automobile. Et on a toujours énormément de choses à se dire. J'y pense quasiment tout le temps. Je me dis que ce serait tellement bien, je donnerais tout pour qu'on puisse se parler."

Né le 22 mars 1999 alors que Michael Schumacher pilotait en F1, comptait déjà deux titres de champion du monde (en 1994 et 1995 avec Benetton) et s'apprêtait à enfin faire triompher Ferrari, Mick Schumacher est le fils de "Schumi" qui a également eu une fille, Gina Maria, née en 1997. Mick était d'ailleurs aux côtés de son père lors du terrible accident de ski survenu en décembre 2013 dans les Alpes françaises. "Être comparé à mon père n'a jamais été un problème", assure le jeune Mick dans des propos repris par l'AFP. "Etre comparé au meilleur pilote de l'histoire de la F1 est l'objectif à atteindre et que ce soit mon idole et mon père est très particulier. J'en suis honoré car je peux apprendre et essayer de progresser. Ça a toujours fait partie de moi, donc j'ai eu le temps et la chance de m'y habituer. J'ai aussi beaucoup de gens derrière moi qui m'y ont aidé."

Mick Schumacher a fait ses débuts en tant que pilote titulaire en F1 au volant de la modeste écurie américaine Haas, relégué en fond de grille depuis plusieurs saisons. Le jeune Allemand a hérité du baquet américain pour la saison 2021 en compagnie du Russe Nikita Mazepin, les deux pilotes remplaçant le Français Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen.

Avant de prendre le départ de son premier Grand Prix avec Haas, Mick Schumacher avait déjà eu l'occasion de rouler en F1 lors d'essais organisés à Bahreïn sur le circuit de Sakhir où se tient un Grand Prix de F1 depuis 2004. Les essais ont eu lieu le mardi 2 avril et mercredi 3 avril 2019. Ces essais se tiennent plusieurs fois dans la saison et permettent à de jeunes pilotes de se familiariser avec l'environnement de la F1 et les spécificités de ces monoplaces très puissantes et bardées de technologies. Mick Schumacher avait eu la chance de piloter la F1 de Ferrari ainsi que celle d'Alfa Romeo, une branche du même groupe.

Mick Schumacher compte déjà un solide palmarès en sport automobile. Il y a débuté en karting, la voie rêvée d'apprentissage, mais en adoptant alors un pseudo pour éviter une trop grande pression liée à son prestigieux patronyme. Il prend d'abord le nom de Mick Betsch, nom de jeune fille de sa mère, puis Mick Junior. C'est sous ce nom qu'il devient vice-champion du monde de karting en 2014, quelques mois après l'accident de son père. Depuis, Mick Schumacher a poursuivi sa jeune carrière en monoplace pour franchir les échelons. En 2019, après avoir remporté le titre en F3 l'an dernier, il est engagé par le prestigieux team Prema dans le championnat de Formule 2, jugé comme le dernier échelon vers la F1. Après une première saison d'apprentissage, il se révèle en 2020 en remportant le titre de champion de F2, lui ouvrant les portes de la F1 dans la lignée de son père.

2016 : 2e du championnat ADAC de Formule 4, 2e du championnat italien de Formule 4.

2e du championnat ADAC de Formule 4, 2e du championnat italien de Formule 4. 2018 : champion d'Europe de Formule 3.

champion d'Europe de Formule 3. 2019 : engagé en Formule 2, la dernière marche avant la F1, avec l'écurie Prema.

engagé en Formule 2, la dernière marche avant la F1, avec l'écurie Prema. 2020 : titré champion du monde de Formule 2.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mick Schumacher serait rémunéré à hauteur de 350 000 euros annuels selon The Sun qui a publié la grille salariale des pilotes de F1 2021. Ce montant le place en bas de la hiérarchie, très loin de Lewis Hamilton et ses 46 millions d'euros annuels. En tant que membre de l'académie Ferrari repérant les jeunes pilotes, Mick Schumacher pourrait toutefois rapidement obtenir un meilleur baquet et des contrats de sponsoring en découlant...