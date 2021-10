Fabio Quartararo : salaire, âge... Tout sur le champion du monde de moto !

QUARTARARO. Fabio Quartararo est bien le petit prodige de la moto française. Le pilote Yamaha est devenu ce dimanche 24 octobre le premier Français champion du monde de la catégorie reine de la moto, la MotoGP.

[Mis à jour le 24 octobre 2021 à 17h07] Jour de gloire pour Fabio Quartararo et le sport mécanique français ! Le jeune pilote niçois est devenu ce dimanche 24 octobre 2021 le tout premier pilote français à remporter le titre suprême dans la catégorie reine de la moto, celui de champion du monde MotoGP. De quoi le faire entrer dans le panthéon du sport français, à 22 ans seulement ! Né le 20 avril 1999 à Nice, Fabio Quartararo a été un modèle de précocité en remportant de nombreuses courses dans sa jeunesse, s'exilant en Espagne pour pouvoir débuter sa carrière sur les circuits. Là bas, il surclasse les meilleurs espoirs espagnols, références de la discipline avant de basculer en MotoGP où ses débuts en catégorie Moto3 puis Moto2 sont contrastés.

C'est finalement dans la catégorie reine qu'il brille, devant le premier Français à remporter un Grand Prix sur piste sèche en 2020 à Jerez puis en manquant de peu le titre de champion du monde. Ce n'est que partie remise puisqu'il prend sa revanche en 2021, devenant à 22 ans champion du monde MotoGP à l'issue d'une course en Italie où son dernier rival pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia chute à 5 tours de l'arrivée, laissant Quartararo, 3e, filer vers le titre deux courses avant la fin du championnat.

C'est à l'issue d'un week-end mouvementé et épique que Fabio Quartararo a décroché son premier titre de champion du monde MotoGP ce dimanche 24 octobre 2021 à Misano en Italie. En position confortable pour décrocher la couronne grâce à un bon matelas d'avance sur l'Italien Francesco Bagnaia, le Français a mal débuté le week-end, manquant sa place en Q2 sur une piste humide le samedi. Ratant sa qualification en Q1 au contraire de Bagnaia auteur du meilleur chrono sur sa Ducati, "El Diablo" a dû se contenter de la 13e place au départ sur la grille de départ, sa plus mauvaise position de la saison. Contraint à la remontée, Quartararo s'y emploie et fait son retour dans le Top 5 au fil de la course. Mais Bagnaia mène le Grand Prix et la perspective du titre mondial dès ce week-end s'éloigne. Quartararo croit devoir attendre la prochaine course mais le pilote Ducati craque et part à la faute à 5 tours de l'arrivée. Le Français n'a alors plus qu'à assurer et prend la 3e place derrière Marc Marquez vainqueur et Pol Espargaro 2e. La fête allait pouvoir débuter !

HISTORIQUE ce qu'on est en train de vivre !



Le jour de gloire est arrivé pour Fabio Quartararo (@FabioQ20), tout premier Français de l'histoire titré en #MotoGP pic.twitter.com/VRHf5OqXeT — CANAL+ (@canalplus) October 24, 2021

Fabio Quartararo est né le 20 avril 1999 à Nice. Il a donc 22 ans lorsqu'il devient champion du monde MotoGP le 24 octobre 2021 à Misano en Italie.

Pilote moto dans la catégorie reine au sein de la Team Yamaha Petronas et désormais dans la Team Officielle Yamaha, Fabio Quartararo touchait environ 1,3 million d'euros pour la saison 2020 selon le média Sportekz et pourrait atteindre les 6,3 millions toujours selon les estimations du média pour l'année 2021.

Fils d'un père champion de France de 125cm3 en 1983 (Etienne Quartararo), "Fabio" a baigné dans cet univers dès son plus jeune âge et a très vite été repéré avant d'être le pilote MotoGP de la Team Yamaha que l'on connait. Grâce à la précocité de son talent et de son extrême rapidité sur l'asphalte, Fabio Quartararo intègre les championnats de jeune en Espagne et se fait rapidement repérer par les écuries de course pour devenir à 14 ans champion d'Espagne de Moto 3 en s'imposant dans trois des sept courses inscrites. Après avoir de nouveau remporté le championnat en 2014, "El Principito" (le Petit Prince) rêve d'intégrer le championnat du monde Moto 3 et y parvient grâce à un changement de réglementation (il fallait avoir 16ans en théorie pour intégrer le championnat).

Suite à la pression du Team HRC voyant en Quartararo un futur champion du monde, le jeune prodige intègre donc le championnat du monde en 2015 au guidon d'une Honda du Team Estrella Galicia. Les premiers résultats sont là puisque le Français réalise deux poles à Jerez (Espagne) et à domicile au Mans et signe deux podiums à Austin (USA) et Assen (Pays-Bas). En 2016, nouveau défi avec une KTM du Team Leopard. Un défi qui rimera avec échec pour le pilote qui ne réalisera aucune pole ni podium.

Malgré la contre-performance, Fabio Quartararo dispose d'une très grosse cote dans le paddock et intègre la catégorie Moto 2 en 2017 au guidon d'une Kalex dans l'écurie de Sito Pons pour remplacer un certain Alex Rins, parti chez Suzuki en MotoGP. Pour cette première saison, l'apprentissage est douloureux avec seulement des septièmes places comme meilleur résultat. En 2018, il change de nouveau d'écurie et rejoint Speed-Up racing. Avec une moto qui peut jouer les premiers rôles, Fabio Quartararo passe un cap et remporte son premier GP à Barcelone et enchaîne même avec une deuxième place aux Pays-Bas. Durant cette saison, il aurait même pu signer une deuxième victoire au Japon, mais il est disqualifié après la course en raison d'une pression du pneumatique arrière trop basse de 0,02 bar.

Après deux saisons en Moto 2, "El Diablo" intègre la catégorie reine MotoGP en convaincant Wilco Zeelenberg, le patron de l'équipe Petronas SRT qui débute en MotoGP, de le faire signer. Pour sa première saison en 2019, le numéro 20 devient le rookie de l'année en signant six poles positions (devenant le plus jeune poleman de l'histoire de la MotoGP à 20 ans et 14 jours) et sept podiums (2e en Catalogne, à Saint-Marin, en Thaïlande au Japon et à Valence / 3e aux Pays-Bas et en Autriche). Auréolé de son nouveau statut, Fabio Quartararo était désormais en quête d'une première victoire en MotoGP, une mission accomplie dès la première course de la saison 2020 à Jerez devenant le premier Français à s'imposer en catégorie reine, vingt ans et dix mois après la victoire de Régis Laconi. Le pilote Petronas s'imposera même à trois reprises durant cette saison (2 à Jerez et 1 à Barcelone) ce qui lui offre le baquet de la Team officielle Yamaha pour 2021. Avec l'appui total de Yamaha, il prend rapidement les commandes du championnat pour s'offrir son premier titre mondial sur le circuit de Misano en Italie le 24 octobre 2021 à l'issue d'un Grand Prix terminé à la 3e place.