Esteban Ocon : qui est le nouvel "Enfoiré" 2023 et pilote de F1 ?

Esteban Ocon est un pilote automobile français évoluant en Formule 1 depuis plusieurs saisons et est actuellement dans l'écurie Alpine F1 Team. Il fait ses débuts avec la troupe des Enfoirés pour les concerts 2023 !

Il fait partie des nouveaux visages des Enfoirés 2023, Esteban Ocon rejoint la troupe des concerts au profit des Restos du Coeur dont le show 2023 à Lyon est diffusé ce vendredi 3 mars 2023 sur TF1. Le pilote de Formule 1, qui dispute justement le Grand Prix de Bahrein ce week-end, a fait ses débuts avec les Enfoirés lors des concerts enregistrés en début d'année. Et si vous vous demandez si le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 avec Alpine, dernière victoire française en date en F1, a poussé la chansonnette, la réponse est oui ! Le Normand a été intégré à un tableau spécial F1 où il revisite le titre de Benjamin Biolay "Comment est ta peine" avec notamment Jean-Louis Aubert, Garou, Jenifer ou l'acteur Philippe Lacheau.

"Je me suis un peu demandé ce que je faisais là", a-t-il expliqué en riant à TV Magazine. "C'était très spécial de me retrouver aux côtés de personnes que je vois à la télévision depuis que je suis tout petit, que ce soit Kad Merad, Amel Bent ou Garou pour ne citer qu'eux. Nous avons passé de très bons moments tant sur scène qu'en coulisses pour discuter. C'est une cause qui me tient à cœur alors quand on m'a proposé de rejoindre la troupe, je n'ai pas hésité une seule seconde. Cela représente une expérience incroyable, j'en suis très fier et j'espère que je pourrais continuer longtemps avec eux."

Sa compagne mannequin et influenceuse

Esteban Ocon s'affiche depuis 2018 avec un mannequin italien, Elena Berri, également influenceuse suivie par plus de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. L'Italienne l'accompagne souvent sur les Grands Prix à travers le monde et partage son amour pour son compagnon pilote. "À toi Esteban Ocon, le seul qui peut me faire sentir chez moi même à l'autre bout de la planète", peut-on lire notamment sur son profil Instagram ou encore, déclaration d'amour suprême sans doute pour une Transalpine, "Tu sais que je t'aime même plus que la pizza".

La biographie express d'Esteban Ocon

Né le 17 septembre 1996 à Evreux dans l'Eure, Esteban Ocon est un pilote automobile français évoluant actuellement en Formule 1. Après avoir été vainqueur du championnat d'Europe de Formule 3 en 2014 puis du championnat de GP3 Series 2015, le Français deviendra le plus jeune Français à prendre le départ d'un GP à 19 ans et 345 jours. Après avoir roulé pour Force India, Esteban Ocon a rejoint Renault devenu Alpine et remporté le Grand Prix de Hongrie en 2021. En 2022, associé à Fernando Alonso, il permet à l'écurie française de terminer 4e du championnat du monde avant de voir Pierre Gasly le rejoindre en 2023 dans une écurie devenue 100% française.

Le pilote de Formule 1 que l'on connait a débuté en karting dès le plus jeune âge en devenant champion d'Ile-de-France en 2004 et 2005 avant d'être champion de France en 2007. En 2012, à 12 ans, Esteban Ocon fait ses débuts en monoplace en Eurocup Formula Renault 2.0. Deux ans plus tard, le Français monte d'un cran et intègre le Championnat d'Europe de Formule 3. Il deviendra champion en battant notamment un certain Max Verstappen... En 2015, nouvelle catégorie pour le pilote avec le GP3 Series au sein de l'écurie française ART et intègre également la structure Mercedes comme pilote d'essai. Face à l'Italien Ghiotto, Ocon remporte le titre lors du tout dernier Grand Prix.

Dès 2016, Esteban Ocon est désigné comme pilote réserve de l'écurie de Formule 1 Renault F1 Team mais reste sous le giron Mercedes. En août de la même année, il débute en Formule 1 dans la modeste écurie Manor Racing en remplacement de Rio Haryanto. En Belgique, il deviendra le plus jeune Français à prendre un départ en Formule 1. Pour la saison 2017, le pilote monte d'un cran et intègre l'écurie Force India pour remplacer Nico Hulkenberg, parti chez Renault. Dès son premier GP, il prendra la 10e place et le petit point attribué à cette place pour devenir, là aussi, le plus jeune Français de l'histoire à inscrire un point. À l'issue de cette première saison, Ocon terminera à la 8e place du championnat en finissant à 18 reprises dans les points. En 2018, Esteban Ocon poursuit chez Force India et signera notamment une 3e place lors des qualifications du GP de Belgique, son meilleur résultat en carrière. Au terme de la saison et face au rachat de l'écurie plaçant Lance Stroll, fils du propriétaire, dans le baquet rose (couleur de l'écurie), Esteban Ocon devient pilote n°3 chez Mercedes, écurie championne du monde. En 2020 et après une année loin de la compétition, Renault et Mercedes se mettent d'accord afin de placer le numéro 31 dans la monoplace française à la place de Nico Hulkenberg. Malgré une saison délicate, régulièrement battu par son coéquipier Daniel Ricciardo, Esteban Ocon obtiendra le premier podium de sa carrière lors du GP de Sakhir en terminant à la deuxième place. En 2021, il enchaîne une 2e saison au sein de l'écurie Renault, désormais Alpine, aux côtés du double champion du monde Fernando Alonso, et entre dans l'histoire en remportant le Grand Prix de Hongrie.

Selon le site Racingnews, donnant un ordre de grandeur sur les salaires des pilotes, Esteban Ocon, pilote Français de l'écurie Alpine F1 Team toucherait un salaire d'environ 5 millions de dollars par saison.