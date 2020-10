Dacia Spring : prix, date de sortie... Les photos et infos sur la citadine 100% électrique

DACIA SPRING. Après la présentation d'un concept-car en mars dernier, Renault Dacia a enfin levé le voile sur la Dacia Spring, la citadine 100% électrique. Voici les photos et ce qu'il faut savoir sur la Dacia Spring.

[Mis à jour le 20 octobre 2020 à 10h49] Elle est là ! Après une première présentation en mars dernier, Renault Dacia a dévoilé sa "Spring", la petite citadine 100% électrique à l'occasion de son événement eWays. Si on ignore pour le moment son prix, même si selon Auto Plus ce dernier devrait être aux alentours de 11 000 euros grâce aux bonus, le véhicule sera commercialisé en 2021, accessible au particulier à partir du printemps et livré à l'automne selon le constructeur. La Spring dispose d'un moteur électrique d'une puissance de 33 kW (l'équivalent de 44 chevaux) avec une autonomie de 225 kilomètres en WLTP et même 295 kilomètres en cycle urbain. Au niveau du design, la Dacia Spring aura notamment droit à la toute nouvelle signature lumineuse en Y à l'arrière. Retrouvez les premières photos officielles de cette Dacia Spring ainsi que toutes les informations à son sujet ci-dessous.

Malgré son aspect low cost, la Dacia Spring est tout de même une citadine 100 électrique qui a du charme, voici en cinq points clés, les informations principales :

Un avant spécifique. Avec sa calandre pleine, ses feux horizontaux et un capot nervuré et assez sculpté, la Spring s'offre un vrai design.

Barres de toit et coffre, les points positifs. Avec des barres de toit comme sur la Stepway ou le Duster, la Dacia Spring s'offre un côté très pratique. Son coffre, d'une capacité de 300 litres est un véritable atout.

La Dacia Spring offre une motorisation 100% électrique de 33kW avec une batterie de 26,8kW. Pour sa recharge, Dacia indique moins d'une heure pour une charge à 80% sur une borne DC 30 kW; Moins de 5 heures pour une charge à 100% sur une Wallbox de 7,4 kW • Moins de 8h30 pour une charge à 100% sur une Wallbox de 3,7 kW • Moins de 14 heures pour une charge à 100% sur une prise domestique de 2,3 kW

En ce qui concerne l'autonomie, la Spring Electric dispose d'une autonomie de 225 km en cycle WLTP et de 295 km en WLTP City (cycle d'homologation comportant uniquement la partie urbaine du cycle homologué).

Au rayon des équipements, la Dacia Spring en offre plusieurs dès la série avec, entre autres : limiteur de vitesse, ABS, ESP, répartiteur électronique de freinage, 6 airbags, appel d'urgence (bouton SOS), allumage automatique des feux et freinage automatique d'urgence.

Si vous avez déjà quelques indices juste au-dessus sur les équipements de la Dacia Spring, voici la liste exhaustive que vous pouvez trouver :

Limiteur de vitesse

ABS et ESP

Répartiteur électronique de freinage

6 airbags

Appel d'urgence (bouton SOS)

Allumage automatique des feux et freinage automatique d'urgence

Direction à assistance variable 100% électrique

Le verrouillage centralisé à distance et quatre vitres électriques

Disponible en option, l'équipement multimédia Media Nav avec un écran tactile de 7 pouces

La climatisation manuelle, le système multimédia, les réglages électriques des rétroviseurs et une véritable roue de secours sont disponibles en option.

On sait peu de choses sur la motorisation électrique de cette Dacia Spring pour le moment. Le constructeur roumain membre du groupe Renault a simplement annoncé que "la version de série de la Dacia Spring vise une autonomie électrique autour de 200 kilomètres WLTP". La Spring sera donc principalement à utiliser en milieu urbain et péri-urbain. Reste à voir combien de temps prendra la recharge de la batterie. Pour rappel, le Renault City K-ZE prend 50 minutes pour recharger sa batterie de 0 à 80% en charge rapide, et 4 heures pour charger à 100% sur une prise classique. On ne sait si la Dacia Spring reprendra le même type de batteries que la déclinaison du Losange. Enfin, si cette Dacia Spring reprend bien les mêmes caractéristiques que le Renault City K-ZE, elle pourrait également disposer d'un coffre de 300 litres.

Le tarif de la Dacia Spring électrique est inconnu à l'heure où nous écrivons ces lignes. Logiquement, et pour ne pas faire de concurrence à la Renault Zoé, la Spring devrait être proposée à un prix abordable, probablement aux alentours des 20 000 euros. La Dacia Spring bénéficiera bien entendu du bonus écologique destiné aux véhicules électriques, ce qui devrait largement contribuer à réduire son prix. Elle pourrait aussi être proposée à un tarif avantageux en leasing, voire en autopartage, afin de concurrencer la Citroën Ami.

Dacia a annoncé la sortie de sa Spring, ce sera début 2021 avec une vente aux particuliers prévue au printemps pour une livraison aux alentours de l'automne 2021