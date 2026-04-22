Citroën lance la voiture électrique la moins chère de France, à quel prix démarre la ë-C3 Urban Range ?

La marque aux chevrons frappe fort sur le marché de l'électrique avec le lancement de la Citroën ë-C3 Urban Range à un tout petit prix.

La guerre des prix fait rage sur le marché très morose de l'automobile. Face à des ventes en chute libre, de nombreux constructeurs ont fait le choix de se (re)lancer dans la course aux citadines et mini-citadines. L'objectif ? Proposer un produit pas cher pour rendre l'achat de véhicules neufs accessible au plus grand nombre. Renault Twingo 4, futures Dacia Hipster, Volkswagen ID.1, KIA EV1… de nombreux nouveaux modèles vont débarquer prochainement sus nos routes. Citroën avait déjà la C3, déclinée en 100 % électrique depuis 2024, comme produit d'appel. La marque aux chevrons s'apprête à lancer une nouvelle version du petit SUV urbain : la ë-C3 Urban Range.

Cette version va permettre à Citroën de proposer la voiture électrique la moins chère de France. Le prix catalogue de ce modèle, fixé à 19 990 euros, n'est pas meilleur que ceux de ses concurrents. Mais ce tarif peut baisser de 7 000 euros grâce à la remise de 900 euros promise par le constructeur et à l'aide de l'État de 6 100 euros pour les "ménages en situation de précarité énergétique". Ce cumul, réservé aux personnes bénéficiant de revenus modestes, permet de rendre la Citroën ë-C3 Urban Range disponible à 12 990 euros dans sa finition d'entrée de gamme YOU sans options supplémentaires.

Quelle est l'autonomie de cette nouvelle Citroën ë-C3 Urban Range ?

Cette version Autonomie urbaine change très peu de celle qui depuis deux ans a déjà séduit de nombreux automobilistes. Ne cherchez pas de différences entre les ë-C3 Urban Range et Confort Range au niveau du gabarit, du design ou de l'habitacle : il n'y en a aucune. Le moteur électrique de 113 chevaux est également le même. Seule la batterie les différencie. La capacité de la version sortie en 2024 est de 44 kWh quand celle de la nouvelle version qui sera lancée à partir du 1er mai n'est que de 30 kWh. L'autonomie mixte WLTP – celle présentée par le constructeur – n'est plus de 324 kilomètres mais de 213 kilomètres.

Vous l'aurez compris, cette déclinaison cible les conducteurs dont les besoins sont essentiellement voire exclusivement urbains. Et à ce prix canon il faut également faire des compromis. On retrouve dans la nouvelle Citroën ë-C3 à autonomie (très) réduite la climatisation manuelle, les feux de jour à LED et des jantes en tôle de 16 pouces mais les vitres arrière sont à manivelle, les feux principaux fonctionnent avec des ampoules halogènes classiques et il n'y a pas d'écran tactile intégré (un support pour smartphone fait office d'alternative). Mais rouler en électrique à ce prix - à l'heure où les prix des carburants s'envolent - vaut peut-être le coup de se recentrer sur l'essentiel.