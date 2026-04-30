On est monté à bord de la nouvelle Volkswagen Polo électrique, l'ID Polo : voici le verdict

Volkswagen a dévoilé le 29 avril 2026 sa nouvelle Polo électrique, baptisée ID.Polo. On était présent pour la découvrir et monter à bord pour la première fois. Voici nos premières impressions.

Une présentation mondiale en simultané aux quatre coins du monde, le Palais de Tokyo à Paris à deux pas de la Tour Eiffel pour la conférence française, un speaker bien connu de la télévision, Stéphane Rotenberg (présentateur de Pékin Express ou Top Chef sur M6) pour animer le tout… On a vite senti que Volkswagen avait très envie de marquer le coup à l’occasion de la présentation de la nouvelle génération de sa citadine, la fameuse Polo !

Le nom fait figure de référence dans le monde des citadines et Volkswagen avait même sorti pour l’occasion du musée un exemplaire de la toute première génération de Polo, sortie en 1975. Soit déjà 51 ans. A quelques pas de cette glorieuse relique, figurait un exemplaire encore bâché mais qui laissait déjà deviner ses formes et ses optiques, la fameuse "signature lumineuse" chère aux communicants des marques automobiles.

L’événement est en fait à la mesure de l’enjeu, immense pour Volkswagen qui est en train de tout revoir sur sa gamme de véhicules électriques. Fini d’une part les véhicules électriques ID plus "futuristes" selon les mots mêmes de la branche français, et les thermiques historiques de l’autre ! Peu à peu, les noms iconiques, et aux lignes plus classiques, se dotent aussi de version électrique ID. Après le SUV T-Cross, c’est donc à la Polo de franchir le pas et de gagner son blason. Voici donc l’ "ID Polo".

Une fois cette Polo électrique enfin dévoilée, il était temps de s’installer à bord et d’en découvrir les spécificités. Premier constat, on est loin des premières citadines. Le confort est au rendez-vous à l’avant comme à l’arrière. Attention, la ligne de toit fera que les grands gabarits seront un peu étouffés à l’arrière. Avec notre mètre 83, on n’était pas loin de toucher. Un point plutôt habituel dans les citadines mais à prendre en compte… Pour le reste, c’est d’ailleurs plutôt un sentiment d’espace qui nous gagne, aidé aussi par les coloris clairs de la planche de bord. On est loin de l’austérité de certains intérieurs. Devant, le volant blanc paraîtra peut-être un peu grand à certains mais l’ergonomie est au rendez-vous.

En titillant l’écran central, on n’a pas résisté à l’idée d’aller fouiller dans les réglages d’autonomie. Notre ID Polo affiche 93% de batterie chargée pour une autonomie théorique de 366km. On n’est pas loin de l’annonce officielle qui affiche 450 km maximum pour la version à "grosse" batterie.

Coup de cœur pour le coffre avec son double fond et qui promet 440 litres, une belle référence pour une voiture électrique quand on sait que les batteries placées dans le plancher ont tendance justement à rogner les tailles de coffre. L’écran central apparaît simple et intuitif, à confirmer toutefois en essai. L’ID Polo doit justement arriver sur le marché en septembre avec de premières ouvertures de commande. On finira par un point qui est tout sauf un détail bien sûr : le prix. Comptez 24 995 euros pour la version d’entrée de gamme, un prix qui s’entend hors bonus écologique dit "bonus coup de pouce". Celui-ci permet à Volkswagen de tenir sa promesse en passant sous les 20 000 euros : 19 825 euros exactement.