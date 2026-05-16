Citroën va-t-elle vraiment faire renaître la 2CV ? Son nouveau modèle pas cher sera bientôt révélé

La marque Citroën prépare une nouvelle voiture à moins de 15 000 euros qui pourrait reprendre les codes stylistiques de la célèbre 2CV.

Nostalgiques les automobilistes ? A voir le succès rencontré par la nouvelle Renault 5, difficile de ne pas répondre par l'affirmatif. La citadine vedette des années 80, revisitée dans un style néo-rétro très réussi, fut de loin la voiture électrique la plus vendue en France en 2025. Avec près de 3 500 immatriculations en avril, elle écrase encore la concurrence au classement des véhicules verts, loin devant la Citroën ë-C3, la Tesla Model Y ou l'ID.4 de Volkswagen. Une recette gagnante qui pourrait inspirer d'autres constructeurs dans un marché automobile toujours en souffrance depuis la crise du Covid.

Après la R5, mais aussi la R4 E-Tech, héritière de la glorieuse "4 L", et la nouvelle Twingo 4, fortement inspirée du premier opus de 1993 – toutes façonnées par la marque au losange -, une autre voiture légendaire pourrait bientôt renaître de ses cendres. Une rumeur insistante circule depuis un certain temps sur le possible retour de la 2CV, véhicule iconique s'il en est, née en 1949 peu après la seconde Guerre Mondiale et produite jusqu'en 1990. Voiture rurale destinée aux plus modestes, la "Deudeuche" figure aujourd'hui encore parmi les dix voitures les plus vendues de l'histoire en France avec plus de 5 millions d'exemplaires écoulés.

La Citroën 2CV avait été présenté pour la première fois lors du Salon de l'Automobile en 1948 à Paris et a eu une longue carrière, comme ici sur le modèle 1976. © Citroën

Va-t-on bientôt voir débarquer une 2CV 2.0 sur nos routes ? Une version moderne de ce véhicule à la silhouette très arrondie, aux ailes bombées avec des grands phares ronds à l'avant et un toit en toile rétractable pourrait prendre la place de la Citroën C1, le plus petit modèle du constructeur dont la production a été arrêtée en 2022. La marque aux chevrons préserve jusque-là le suspense sur le design de sa future petite citadine jusque-là mais il est désormais acquis qu'elle prépare un modèle populaire positionné entre son quadricycle Ami et la C3 pour concurrencer la Renault Twingo E-Tech et la Dacia Spring.

"L'idée est que cette voiture soit proposée à moins de 15 000 euros", confiait il y a peu le nouveau directeur général du constructeur Xavier Chardon à nos confrères britanniques d'Autocar. Un tarif particulièrement attractif sur le segment des micro-citadines réinvesti par de nombreux constructeurs ces derniers temps. La future Citroën utilisera pour tenter de tenir ce budget la plateforme à bas coût Smart Car déjà éprouvée par l'ë-C3 et la Fiat Grande Panda. Le site allemand Auto Bild évoque un gabarit autour des 3m80 – soit exactement la longueur de l'ancienne 2 CV – taillé pour les courts trajets en ville ou à la campagne.

Techniquement, la future Citroën pourrait embarquer une batterie LFP (lithium-fer-phosphate), une chimie moins coûteuse, d'une capacité proche de celle de la nouvelle Twingo E-Tech (27,5 kWh) pour lui permettre d'assurer un champ d'action d'environ 250 kilomètres. Pour pouvoir rester sous la barre des 15 000 euros, sa version d'entrée de gamme devrait aller à l'essentiel dans l'habitacle (sans écran tactile ?), bien que les équipements, notamment high tech, soient aujourd'hui très recherchés par les acheteurs.

Pour savoir si Citroën affublera son nouveau modèle des codes stylistiques de la 2 CV originale, il faudra encore patienter un peu. Le voile pourrait être levé lors du Salon de l'Auto de Paris au mois d'octobre. C'est possiblement là, du côté de la Porte de Versailles, que le concept-car du futur modèle 100 % électrique de la marque aux chevrons devrait être révélé.