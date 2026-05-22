Citroën 2CV : la 2 chevaux est officiellement de retour, ce que l'on sait déjà

Citroën a officialisé son ambition de faire renaître l'esprit de sa légendaire 2 CV dans un nouveau modèle électrique qui sera présenté en octobre lors du prochain Salon de l'Automobile de Paris.

Cette fois, c'est officiel ! Citroën va bien faire renaître la 2 chevaux, son iconique voiture populaire des années 60-70. Xavier Chardon, son PDG, l'a annoncé avec enthousiasme depuis Detroit, aux États-Unis, à l'occasion de la présentation du plan stratégique de Stellantis. La rumeur circulait depuis des mois mais le constructeur restait assez secret sur le sujet. A l'image de ce qu'a fait la Renault avec la R5 et la R4, Citroën va lancer une nouvelle 2 CV qui sera présentée dès le mois d'octobre 2026 lors du Salon de l'Automobile de Paris.

Quelles sont les informations sur la future Citroën 2 CV ?

Sans surprise, la future "Deudeuche" sera un modèle 100 % électrique, en adéquation avec son temps. "Tout comme l'originale a autrefois démocratisé la mobilité, la nouvelle 2 chevaux réenchantera la mobilité en électrique pour une nouvelle génération grâce à un modèle très désirable", peut-on lire dans le communiqué du constructeur publié le vendredi 22 mai. Cette petite Citroën sera destinée aux trajets du quotidien, essentiellement urbains, il faut donc donc s'attendre à une autonomie assez limitée, autour des 250 kilomètres.

A quoi ressemblera la 2 CV de 2026 ? Citroën n'en a que très peu montré jusque-là, toutefois la marque a dévoilé à Detroit une première image de sa future citadine à énergie verte. Sa silhouette arrondie qui reprend la forme escargot et ses grands phares ronds à l'avant rappellent immédiatement le design de la première 2 chevaux sortie d'usine en 1948 avant de séduire des millions d'automobilistes. "Réinventer la 2 CV de demain est un défi et une responsabilité immenses", précise Xavier Chardon, arrivé à la tête de Citroën en juin 2025 à la place de Thierry Koskas. La 2 CV d'origine n'a jamais été conçue pour devenir une icône. Elle l'est devenue parce qu'elle offrait plus de liberté aux gens. La nouvelle 2 CV perpétuera cet esprit — non pas par nostalgie, mais en réinventant sa simplicité et son accessibilité pour le monde d'aujourd'hui."

Nouvelle Citroën 2 CV : quel sera le prix de la citadine électrique ?

Les derniers modèles de Citroën montrent que l'accessibilité est plus que jamais de retour au centre des préoccupations de la marque. Ce sera le cas avec la nouvelle 2 chevaux dont le prix d'entrée est attendu sous la barre des 15 000 euros, un positionnement qui doit lui permettre de concurrencer la toute nouvelle Twingo électrique, sans oublier la petite Dolphin du très ambitieux constructeur chinois BYD.

Quand sortira la nouvelle Citroën 2 chevaux ?