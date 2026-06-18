Nouvelle Dacia Spring : la première image enfin dévoilée, quel sera son nom définitif ?

La marque roumaine a dévoilé la première image de sa citadine électrique qui sera présentée lors du prochain Salon de l'Auto à Paris en octobre prochain.

On savait que Dacia préparait depuis quelque temps la suite de la Spring, sa citadine 100 % électrique qui a déjà séduit un très grand nombre de clients en Europe (près de 210 000 ventes). Un changement de nom était à l'étude, celui de Evader semblait tenir la corde, comme annoncé par Le Parisien l'année dernière. Mais il n'en sera rien. Le constructeur roumain a finalement décidé de capitaliser sur une appellation déjà connue du public et la Spring restera donc la Spring.

La deuxième génération de l'unique modèle 100 % électrique de la marque, commercialisée pour la première fois en 2021, sera présentée en octobre prochain à Paris lors du Mondial de l'Automobile 2026. Dacia a toutefois dévoilé le 18 juin la première image de son plus petit modèle, en annonçant qu'il resterait "f idèle à l'esprit Dacia, Nouvelle Spring conserve l'essentiel : une motorisation 100 % électrique, 4 vraies places et un vrai coffre." L 'occasion de revenir sur ce que l'on sait déjà de l'une des voitures les moins chères du marché français.

Que sait-on de la nouvelle Dacia Spring ?

La citadine électrique ne sera plus produite en Chine mais en Europe, en Slovénie, ce qui lui permettra d'être éligible aux aides gouvernementales, une condition indispensable pour rester dans le match sur le marché très concurrentiel des citadines. La nouvelle Spring sera assemblée à Novo Mesto sur la même chaîne que la nouvelle Renault Twingo E-Tech, sortie cette année, avec qui elle partagera donc de nombreux éléments techniques. Elle reprendra notamment un électromoteur de 82 chevaux alimenté par une batterie LFP de 27,5 kWh qui devrait lui offrir environ 260 kilomètres d'autonomie en cycle WLTP, soit un peu plus que la version actuelle.

Au niveau du design, la nouvelle Spring devrait en revanche bien se démarquer de sa cousine française, reprenant le style baroudeur si cher à la marque. On peut aussi s'attendre à une montée en gamme des équipements, dans la droite lignée de la politique actuelle de Dacia qui, malgré cela, parvient toujours à tirer ses prix vers le bas.

Quand sortira la Dacia Spring 2 ?

Attendue en grandes pompes lors du prochain Mondial de l'Auto, la nouvelle Dacia Spring devrait être commercialisée en début d'année prochaine, six ans après le premier opus.

Nouvelle Dacia Spring : quel sera son prix ?