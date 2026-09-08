Dacia Spring : photos, autonomie, prix... à quoi ressemble la nouvelle version de la citadine électrique ?

Entièrement repensée avec un nouveau design, une autonomie accrue et un tarif encore plus compétitif car de nouveau éligible aux aides de l'Etat, la Dacia Spring ne manque pas d'atouts.

Lancée en 2021, la Dacia Spring a immédiatement bousculé le marché des citadines électriques grâce à son positionnement tarifaire imbattable : dès sa première année, elle enregistrait 27 876 ventes et plus de 46 000 commandes en Europe, avec un profil client inédit puisque 80 % de ses acheteurs découvraient alors la marque roumaine pour la première fois. La Spring dépasse aujourd'hui les 210 000 unités vendues dans plus de quarante pays depuis son lancement. Ce succès s'est toutefois essoufflé en France à partir de fin 2023, lorsque le véhicule, fabriqué en Chine, a perdu ses droits au bonus écologique.

Déménagée en Slovénie, la fabrication de la nouvelle Dacia Spring - qui n'a conservé que le nom de sa devancière - va lui permette de redevenir éligible aux aides de l'état indispensables pour rivaliser avec des rivales telles que la Twingo E-Tech ou la Citroën ë-C3. La marque roumaine mise beaucoup sur cette nouvelle Spring, développée en seulement 16 mois, pour reconquérir un marché français où les citadines 100 % électriques prennent de plus en plus de place. Avec un tarif très compétitif et un style beaucoup plus dans l'air du temps, la Spring a des atouts pour redevenir un modèle incontournable. Partons à sa découverte.

La nouvelle Dacia Spring en photos

Quelles sont les principales nouveautés de la Dacia Spring ?

Nouvelle Spring adopte des proportions entièrement revues, avec une largeur augmentée de 18 cm et une longueur en hausse de 15 cm par rapport à la génération précédente. Elle mesure désormais 3,85 m de long et 1,74 m de large (hors rétroviseurs), pour l'un des habitacles les plus spacieux du segment A électrique. Son design géométrique affirme une silhouette qui paraît plus robuste et plus proche du SUV.

© Adrien Cortesi

Inspirée de l'emblème Dacia Link, la signature lumineuse avant et arrière ne comporte de LED que sur sa partie haute, la partie basse inclinée à 45° se contentant de refléter cette lumière pour créer un effet flottant. Cette conception limite le nombre de composants tout en donnant de la profondeur aux phares et feux. À l'arrière, le nom Dacia est directement gravé et incliné dans le bandeau.

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Le tableau de bord digital 7 pouces est de série sur toutes les deux finitions Expression et Journey. Au centre de la planche de bord, l'écran multimédia tactile de 10,1 pouces de série sur Journey intègre CarPlay et Android Auto sans fil, une navigation connectée et divers services connectés (app store, programmation des charges, pré-conditionnement de l'habitacle...).

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Quelles motorisations et quelle autonomie pour la Dacia Spring de 2026 ?

La nouvelle Dacia Spring embarque un moteur unique de 60 kW (80 chevaux) et 175 Nm de couple, permettant le 0 à 100 km/h en 12,1 secondes et une vitesse de pointe de 130 km/h maximum. Sa batterie LFP unique de 27,5 kWh utiles offre une autonomie allant jusqu'à 250 km en cycle mixte WLTP, soit 20 kilomètres de plus que la Spring de première génération.

La citadine propose un chargeur AC 6,6 kW permettant de passer de 15 % à 80 % en 9 heures sur prise domestique, 5h40 sur une prise renforcée, ou 2h55 sur une wallbox 7 kW. En option, l'offre de charge rapide porte la puissance AC à 11 kW, réduisant ce temps à 1h55 sur une wallbox triphasée 11 kW ou une borne 22 kW. Cette même offre ajoute un chargeur DC 50 kW (contre 30 kWh auparavant), permettant d'atteindre 80 % de charge en seulement 28 minutes sur une borne rapide.

Quand sortira la nouvelle Dacia Spring ?

Dévoilée en cette rentrée 2026, la nouvelle Dacia Spring aura une place de choix sur le stand du constructeur roumain lors du prochain Mondial de l'Auto à Paris du 12 au 18 octobre. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes et la marque espère livrer ses premiers exemplaires en tout début d'année prochaine.

Nouvelle Dacia Spring : quel sera son prix ?

Le prix de la Dacia Spring ne va pas s'envoler. Alors que la première génération se vend à 16 900 euros en entrée de gamme, la nouvelle Spring va démarrer sous les 18 000 euros, à 17 900 euros précisément, soit moins que la Renault Twingo E-Tech (19 490 € ) et que la Citroën ë-C3 (19 990 €), deux modèles électriques parmi les concurrents de la petite roumaine.