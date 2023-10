Nouvelle Citroën C3 : bientôt dévoilée, les premières infos

NOUVELLE CITROËN C3 - En attendant sa présentation prévue le mardi 17 octobre, voici ce que l'on sait déjà du quatrième opus de la citadine phare de la marque aux chevrons.

[Mis à jour le 12 octobre 2023 à 13h26] La présentation de la nouvelle Citroën C3 approche à grands pas puisque c'est le 17 octobre que la marque au chevron dévoilera, du côté de Meudon (Hauts-de-Seine), la quatrième génération de sa citadine. L'enjeu est immense pour le constructeur puisque la C3 demeure son modèle le plus vendu en France. Toujours confrontée à la rude concurrence des Renault Clio et Peugeot 208, toutes deux restylées en 2023, la C3, présentée ici dans sa toute première version électrique, espère pouvoir tirer son épingle du jeu, notamment grâce à ses tarifs attractifs. Quelles sont les nouveautés attendues sur la nouvelle Citroën C3 ? Retrouvez ci-dessous tout ce que l'on sait déjà de la citadine aux chevrons.

Les infos de la nouvelle Citroën ë-C3

Pour relancer ses ventes, en forte baisse, Citroën compte énormément sur la nouvelle génération de la C3, sa citadine vedette dont les premiers tours de roue remontent à 2002. Avec des prix certainement très abordables et enfin une version électrique, la ë-C3, la marque aux chevrons est à la relance.

Aperçue à plusieurs reprises avec camouflage, la nouvelle Citroën C3 va changer de silhouette. Au revoir les formes arrondies qui la caractérisaient depuis sa naissance il y a un peu plus de 20 ans, la citadine va suivre la mode des coupes beaucoup plus franches, avec notamment un capot aussi horizontal que le hayon sera vertical. Avec ses imposants éléments en plastique sur les boucliers (alors que les Airbumps sur le bas des portes ont été abandonnés) et une allure générale un peu surélevée, malgré des dimensions identiques - environ 4m de longueur et 1.75m de largeur -, la C3 de quatrième génération épouse certains codes propres aux SUV.

La nouvelle C3 sera le premier modèle à afficher le nouveau logo de la marque. Les deux chevrons seront désormais placés à l'intérieur d'un cercle comme on avait déjà pu le découvrir lors de la présentation du concept car Oli fin 2022. Le faciès de la citadine de 2024 arborera aussi une nouvelle signature lumineuse avec des feux en forme de C ouverts vers l'extérieur.

A l'intérieur, selon les indiscrétions de nos confrères bien renseignés d'Auto-Plus, les designers ont privilégié la sobriété. Ainsi, l'affichage numérique face au conducteur ne renseignerait que la vitesse et le rapport de boîte de vitesse enclenché. Toutes les autres informations prendront place sur la tablette centrale de 10 pouces, de série sur toute la gamme. Seule la climatisation aura droit à des boutons physiques, situés juste dessous l'écran tactile. Enfin, bénéfice de cette planche de bord assez minimaliste, un grand rangement sera disponible tout du long de celle-ci.

Les motorisations de la nouvelle Citroën ë-C3

Cette fois, c'est la bonne, la nouvelle génération de C3 va se décliner en 100% électrique. Selon des informations récoltées par le site Largus.fr, la citadine proposera deux choix de motorisation exclusivement sur batterie : la première d'une puissance de 42 kWh développant 82 chevaux, la seconde de 50 kWh et 109 chevaux. Niveau autonomie, ces dispositifs devraient permettre à la ë-C3 d'atteindre respectivement 300 et 400 kilomètres en cycle WLTP. L'électrique arrive, mais le diesel disparaît du catalogue. En revanche, il sera toujours possible de s'offrir la citadine en version essence, avec le moteur 1.2 PureTech, ainsi que deux motorisations à hybridation légère (mild hybrid) de 100 et 136 chevaux.

Quand est prévue la sortie de la nouvelle Citroën ë-C3 ?

La quatrième génération de la citadine phare de la marque aux chevrons sera présentée dans un premier temps le 17 octobre 2023, du côté de Meudon dans les Hauts-de-Seine. Son arrivée dans les concessions devrait s'opérer à la fin du premier trimestre 2024, probablement au mois de mars.

Quel sera le prix de la nouvelle Citroën ë-C3 ?

S'il est évidemment encore bien trop tôt pour connaître le prix exact de la nouvelle Citroën C3, ce n'est plus un secret que sa version électrique coûtera moins de 25 000 euros, probablement aux alentours des 24 000 euros. Et on sait aussi que la citadine sera toujours éligible au bonus écologique en 2024 puisque le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, a déjà annoncé que la ë-C3 ferait partie des voitures électriques disponibles à 100 euros/mois dans le cadre du futur "leasing social" promis par le gouvernement.

Or il a été précisé que pour pouvoir entrer dans ce catalogue, le modèle en question devait bénéficier du bonus écologique. En somme, avec une prime de l'état de 5 000 euros, telle qu'elle est actuellement attribuée à tous les Français (et 7 000 euros pour les ménages les plus modestes) pour l'achat d'un véhicule "vert", le prix de la ë-C3 en entrée de gamme se situera sous les 20 000 euros, soit particulièrement bas eu égard au marché actuel. En ce qui concerne la future C3 thermique, son coût devrait débuter aux alentours des 17 000 euros, sachant que la dernière version restylée se vend aujourd'hui à partir de 16 590 euros.