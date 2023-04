Enfin une "vraie" nouvelle Renault Clio ! Sa ressemblance avec sa grande rivale n'est pas anodine...

RENAULT CLIO. Voici la toute nouvelle Renault Clio. Renault a revu son look et rend sa citadine plus agressive avec un potentiel séduction renouvelé. Suffisant pour faire de nouveau de l'ombre à la Peugeot 208 ?

Finie la timidité des débuts, la stratégie de ne surtout pas changer une recette qui a fonctionné... Attaqué de toute part, détronée par la Peugeot 208, la Renault Clio passe par la case relooking extrême pour raviver son potentiel séduction. Renault a dévoilé le 18 avril 2023 les premières photos de sa "Clio new look", une version restylée qui adopte une face bien plus expressive, agressive et même sportive dans sa finition Esprit Alpine. De face, la Clio prend un petit air de Peugeot 308 avec sa large calandre effilée et sa signature lumineuse verticale, proche des "crocs" des derniers modèles Peugeot qui adoptaient ces Led très expressifs.

© Renault

Ce n'est pas un hasard. Outre le fait que le design des derniers modèles du rival français a séduit un large public, ces créations ont été supervisées par un certain Gilles Vidal, responsable du design Peugeot passé chez "l'ennemi" en 2020 en rejoignant Renault. Cette Clio est ainsi un des premiers modèles de série de la marque au Losange à avoir été sous sa supervision. Pas de secret donc à revoir certaines lignes et grands principes... La Clio se démarque toutefois par son style sportif avec notamment un bouclier bicolore à l'avant, un tout nouveau bouclier à l'arrière et des feux arrière qui adoptent une partie transparente.

Quels changements à l'intérieur ?

A l'intérieur, la Clio, sortie en 2019, a plutôt bien vieilli et il n'y aura donc pas de grande révolution stylistique. On note tout de même une montée en équipements, illustrée par l'arrivée de l'instrumentation numérique de série, disponible toutefois en deux tailles en fonction des finitions. La version Esprit Alpine se dote de sièges spécifiques griffés au logo de la marque dieppoise et de petits attributs comme des surpiqures ou des logos tricolores disséminés dans l'habitacle. A l'extérieur, le bouclier se dote d'une couleur gris mat.

© Renault

Quand sortira cette nouvelle Clio ?

Cette Clio restylée devrait arriver sur le marché avant la fin de l'année 2023, sans doute à l'automne avec des prix officiellement annoncés au mois de juin. La gamme devrait être composée de trois finitions dont l'entrée de gamme New Evolution, suivie de Techno et une toute nouvelle finition au look sportif, Esprit Alpine. Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle Clio en détails, rendez-vous dans notre diaporama à retrouver en cliquant ci-dessous.

© Laurent Villaron/Renault

A quel prix sera vendu cette nouvelle Clio ?

Mystère encore sur les prix qui devraient être officialisées au mois de juin. L'entrée de gamme est aujourd'hui à 20 400 euros et les prix ne devraient pas beaucoup évoluer. Le suspense sera davantage sur le prix de la finition Esprit Alpine avec le moteur E-Tech Full Hybrid de 145 chevaux. Les autres moteurs à la gamme sont des blocs essence 65 chevaux, 90 chevaux et 100 chevaux. Un diesel Blue dCi de 100 chevaux est conservé. Le sommet de la gamme est incarné par le bloc Full Hybrid 145 chevaux couplé à la boîte automatique est également disponible (pour les pros comme pour les clients particuliers).