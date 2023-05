Alpine A290_β : la citadine 100% électrique révélée, les photos

ALPINE A290. Alpine a présenté un show-car qui préfigure à 85% sa future citadine 100% électrique, la A290, qui sera commercialisée lors du deuxième semestre 2024.

Six ans après la sortie de la deuxième génération de l'iconique A110, fierté de la marque dans les années 70, Alpine a présenté le mardi 9 mai à Bristol (Angleterre) la version béta de sa future citadine 100% électrique attendue sur le marché de l'automobile l'année prochaine. Il s'agit du premier des trois modèles du "Dream Garage" d'Alpine, l'appellation de sa nouvelle gamme qui sera ensuite complétée par un Crossover GT et une remplaçante à l'actuelle A110, version néo-rétro de la berlinette. Selon le constructeur, ce show-car nommé Alpine A290_β est fidèle à 85% au modèle final qui sera très prochainement produit à Douai, dans les Hauts-de-France.

Les premières photos de l'Alpine A290

© ALPINE

Au premier coup d'œil, pas de doute, ce show-car s'inspire de la future Renault 5, la citadine star de la marque au losange que l'on devrait voir sur les routes début 2024. Mais l'A290 béta dévoile un profil plus spectaculaire. Ses dimensions – assez courte (4m05) mais large (1m85) avec un empattement court et des voies élargies - lui donnent un aspect compact et sportif. Comme sur l'A110, l'avant de la voiture est dénué de calandre et présente une forme en V avec un pare-brise qui se prolonge telle une flèche venant se loger assez loin dans le capot. La face avant est lumineuse avec ses quatre phares rectangulaires marqués d'une croix, signature des voitures de rallye d'antan de la marque dieppoise. Les larges entrées d'air dans le bouclier avant favorisant l'aérodynamisme et les rétroviseurs affinés viennent renforcer le côté sportif de cette A290 béta. A l'arrière, ce véhicule de présentation propose des feux verticaux au nombre de trois, le troisième en position centrale n'est pas sans rappeler celui des Formule 1 dont Alpine est un acteur depuis 2021. Sur le bouclier arrière, deux "turbines" situées aux extrémités donnent l'illusion de pots d'échappement, mais la future citadine d'Alpine sera bien 100% électrique !

© ALPINE

Quelles différences entre l'Alpine A290 β et la nouvelle A290 ?

Présentée en version 3 portes à Bristol, elle sera bien proposée avec 5 portes lors de sa commercialisation en 2024. Sur les flancs, difficile de ne pas avoir le regard attiré sur les roues. Les jantes en aluminium 20 pouces, qui devraient être réduites à 19 sur la version de série, arborent une large découpe carrée qui tranche avec l'arrondi de la roue. Leur écrou central est un nouveau clin d'œil au monde de la Formule 1. Si l'extérieur de cette version béta sera vraisemblablement très proche de la version finale, ce sera certainement beaucoup moins le cas pour son habitacle. Alpine s'est très largement inspirée du monde de la Formule 1 pour l'intérieur de son show-car avec notamment ce baquet en position centrale qui fait penser à une monoplace. Deux autres sièges, en position reculée, viennent néanmoins entourer le baquet du pilote. Le volant de forme rectangulaire s'inscrit dans la philosophie du constructeur de présenter un modèle dynamique et sportif. Ce volant dispose d'un bouton "overtake" qui offrira plus de puissance au moteur sur un temps donné (environ 10 secondes). Une dernière allusion à la Formule 1 (DRS) qui devrait être l'un des rares éléments de l'intérieur à être conservé dans l'A290 de série.

Quel moteur et quelle autonomie ?

En ce qui concerne la puissance et l'autonomie de la future A290, Alpine préfère pour le moment garder le secret. Mais selon une information de largus.fr, le modèle de série serait équipé du moteur de 218 ch de la Mégane E-Tech et d'une batterie Envision de 52 kWh.

Prix de la future A290

Comme pour la puissance et l'autonomie de la batterie, mais aussi le poids de la future citadine sportive d'Alpine, une autre inconnue demeure : le prix de l'A290. Pour le connaître, il faudra encore faire preuve d'un peu de patience. La sortie de la nouvelle Renault R5 électrique à la rentrée, modèle dont elle sera la variante sportive, devrait donner une idée de son futur tarif.