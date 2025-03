Les nouveaux propriétaires de la Renault R5 électrique, tout juste sortie sur le marché, ont eu une mauvaise surprise.

A peine livrée, mais déjà de retour au garage ! La nouvelle Renault R5 électrique, sous le feu des projecteurs depuis sa présentation à l'image de son titre de voiture de l'année 2025, vit son premier gros coup dur. Le constructeur français Renault a ainsi annoncé fin février un problème pouvant toucher 15 722 Renault R5 e-Tech et Alpine A290, suite à l'identification d'un bug empêchant le démarrage des véhicules dans certains cas.

L'origine du problème se situe au niveau du boîtier électronique de puissance selon le journal L'Argus. Cet élément central du groupe motopropulseur électrique rassemble de nombreux systèmes critiques comme le refroidissement, l'électronique de contrôle et les convertisseurs d'énergie. Parmi ces composants, c'est plus précisément l'onduleur qui dysfonctionne sur certaines Renault 5 et Alpine A290. Son rôle est primordial : il assure la conversion du courant continu haute tension de la batterie en courant alternatif nécessaire pour alimenter le moteur électrique.

Or, les modes de surveillance de cet onduleur s'avèrent parfois trop stricts, provoquant son passage intempestif en mode défaut. Ce mode de sécurité activé par erreur bloque alors purement et simplement le démarrage du véhicule. Concrètement, les propriétaires concernés peuvent voir s'afficher sur leur tableau de bord un voyant "STOP" accompagné du message "Panne moteur électrique". Dans certains cas, il devient aussi impossible de passer du mode Drive (marche avant sur la boîte automatique) au mode Neutre, sorte d'équivalent du point mort.

Les véhicules impactés ont été produits entre début septembre et fin décembre 2024, soit la quasi-totalité des R5 et A290 livrées à ce jour. Renault a rapidement réagi en lançant une "opération technique spéciale" pour résoudre le problème. Les clients concernés sont ainsi prévenus par courrier et via un message sur l'application My Renault. Ils sont invités à prendre rendez-vous en concession pour une reprogrammation gratuite du calculateur onduleur, l'opération durant une trentaine de minutes selon le constructeur.

Un porte-parole de Renault a tenu à préciser auprès de Caradisiac qu'il ne s'agit pas d'un rappel officiel pour raison de sécurité, mais bien d'une opération technique avec simple courrier. Quelques jours plus tôt, certains propriétaires de R5 avaient déjà rencontré des difficultés avec le sélecteur de boîte de vitesse, les empêchant de passer la marche avant ou arrière, selon le journal L'Argus. Sans qu'un lien soit établi avec le souci du boîtier de puissance désormais identifié par Renault...