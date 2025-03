Cette voiture fait un carton en Chine – elle arrive en France et son prix va vous surprendre

Gros succès en Chine, la nouvelle citadine électrique de la marque BYD sera bientôt commercialisée en France à un prix étonnant.

Elle culmine au top des ventes en Chine et veut désormais conquérir le marché européen. Lancée au printemps 2023, la Seagull, dernière née du géant de la voiture électrique BYD, sera présentée dans sa version "européenne" le 21 mai. Chez nous, elle ne portera pas le nom de Seagull mais de Dolphin Surf. Mais ce n'est pas la seule chose qui va changer. Le prix de la petite citadine mesurée à 3m78 sera également différent. Et ce n'est pas à cause des taxes européennes particulièrement agressives à l'égard des constructeurs chinois car la Dolphin Surf sera vraisemblablement produite en Hongrie, échappant ainsi à ces pénalités.

En Chine, la Seagull démarre sous les 10 000 euros, un prix que l'on ne trouve plus pour une voiture neuve en Europe, et encore moins pour une électrique ! Avec sa silhouette plutôt anguleuse qui prend le contre-pied de la tendance actuelle, son intérieur assez minimaliste mais relevé par son étonnant écran rotatif, la petite BYD n'a pas grand-chose à envier aux Dacia Spring et Leapmotor T03, ses futures concurrentes. Son autonomie, annoncée à 305 et 400 kilomètres en fonction du choix de la batterie (30 ou 39 kWh) selon les cycles d'homologation chinois CLTC, la place a minima au niveau des modèles de voiture avec qui elle entend rivaliser prochainement.

© Freer - stock.adobe.com

Mais avant de se lancer sur nos routes, la future Dolphin Surf va devoir subir quelques transformations pour se mettre aux normes européennes. Et notamment adopter des équipements de sécurité devenus obligatoires depuis l'été dernier avec la norme GSR2, comme le système de lecture des panneaux de signalisation ou l'alerte de franchissement de ligne. Elle devra aussi passer l'épreuve du crash-test, plus exigeant ici, et donc possiblement se renforcer. La citadine pourrait également changer de dimension pour se rapprocher des 4 mètres, même si son aspect extérieur, comme intérieur, n'a pas vocation à être modifié.

Toutes ces transformations ont un coût qui sera répercuté sur le prix de la petite électrique. Aussi, BYD n'a pas le même positionnement sur son marché domestique qu'en Europe où la marque adapte ses tarifs à l'offre déjà existante. Alors, est-ce que la Dolphin Surf sera proposée à un prix imbattable en France et chez nos voisins ? Probablement pas.

Son prix devrait être multiplié par deux en Europe ! La citadine est attendue dans les concessions autour des 20 000 euros. Un prix beaucoup moins attractif d'un coup, et même supérieur à ceux de la Dacia Spring (16 900 euros) et de la Leapmotor T03 (17 900 euros). Mais contrairement à elles, la Dolphin Surf pourrait être éligible au bonus écologique de 3 000 euros. Pas de quoi se démarquer de ses rivales pour autant.