Peugeot annonce une amélioration sur sa 208 électrique – la R5 E-Tech est dépassée

Cette nouveauté annoncée par Peugeot va permettre à la 208 électrique d'avoir un coup d'avance sur sa grande rivale de chez Renault.

La Peugeot 208 est la citadine 100% électrique qui s'est le plus vendue l'année dernière en France, et même en Europe. Une belle récompense pour la marque au Lion déjà portée depuis de longues années par le succès de sa version thermique. Mais la concurrence montre les crocs, à commencer par Renault qui, avec la sortie de sa R5 E-Tech, nourrit l'ambition de chiper le leadership de la 208. Avec son style néo-rétro, ses couleurs rafraîchissantes et d'indéniables qualités sur la route, la nouvelle petite Renault possède de sérieux atouts pour bousculer la hiérarchie. Peugeot se devait de réagir, elle l'a fait en annonçant un certain nombre de nouveautés apportées à son best-seller.

La plus importante concerne son autonomie. Déjà louée pour son efficience, la e-208 va bénéficier d'une autonomie étendue selon les données fournies par le constructeur. Sa version haut de gamme, délivrant 156 chevaux, va se doter d'une batterie plus grosse, celle de la e-308, d'une capacité de 51 kWh, contre 48.1 kWh auparavant. Une amélioration qui va offrir 23 kilomètres de plus à la citadine électrique. Un gain suffisant pour établir un nouveau record sur son segment, avec la promesse de pouvoir rouler 433 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP. De quoi prendre une longueur d'avance sur la Renault 5, laquelle doit se "contenter" de 410 kilomètres.

© Peugeot

Et ce n'est pas tout ! La 208 électrique bénéficie aussi d'ajout de plusieurs fonctionnalités bien utiles, comme l'arrivée d'un planificateur d'itinéraire directement intégré à l'écran central. Les conducteurs n'auront plus besoin de se connecter à une application sur leur Smartphone pour l'afficher sur l'écran. La fonction V2L (vehicle to load), qui permet d'alimenter des appareils électriques directement via l'énergie de la batterie de la voiture, arrive également sur la citadine, tout comme une nouvelle caméra pour les aides à la conduite. A noter aussi qu'une nouvelle couleur rejoint les sept autres déjà disponibles au catalogue : le Blanc Okénite.

En attendant la nouvelle version de la e-208, dont l'arrivée dans les concessions est prévue au premier semestre 2027, Peugeot offre quelques améliorations bienvenues à sa citadine à énergie verte. Et surtout sans faire monter son prix ! La 208 électrique avec la plus grosse batterie démarre toujours à partir de 35 400 euros. Et même moins en ce moment puisque la marque au Lion propose une jolie remise de 3 700 euros.

Si l'on y ajoute le bonus écologique de 2 000 euros et la nouvelle aide d'un montant de 353 euros sous la forme de certificats d'économie d'énergie (CEE), le tarif de la petite Peugeot électrique passe sous la barre des 30 000 euros. De quoi là-aussi faire mieux que la Renault 5 E-Tech, vendue à partir de 33 490 euros (hors bonus écologique) dans sa version grande autonomie.