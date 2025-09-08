La nouvelle Renault Clio en images

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
La Clio 6&nbsp;arrive, 35&nbsp;ans apr&egrave;s la premi&egrave;re g&eacute;n&eacute;ration
Renault a dévoilé le 8 septembre 2025 au Salon de Munich la nouvelle génération de son modèle star, la Clio, la voiture française la plus vendue de tous les temps avec près de 17 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde depuis 1990. 
© Régis Aumont/Linternaute
Régis Aumont