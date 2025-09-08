Cette nouveauté à l'intérieur de la Clio va faire un carton – elle ne coûte même pas plus cher

La Clio de sixième génération se dote pour la première fois d'une technologie qui va grandement améliorer l'expérience à son bord.

La nouvelle Renault Clio, sixième du nom, ne risque pas de passer inaperçue. Certains auront peut-être même du mal à la reconnaître tant la citadine a été revue dans les grandes largeurs par les designers de la marque au losange. Plus expressive et sportive, avec des lignes beaucoup plus sculptées, une signature lumineuse inédite et une silhouette inspirée des modèles coupés, la Clio 6 n'a plus grand-chose à voir avec celle qu'elle remplacera officiellement en début d'année prochaine. Ces changements radicaux sautent aux yeux dès le premier regard. Mais une autre nouveauté, moins apparente, devrait faire entrer la petite Renault dans une autre dimension.

Pour la découvrir, il faut pousser les portes de la voiture française la plus vendue au monde (près de 17 millions d'exemplaires ont été écoulés depuis 1990). Car Renault ne s'est pas limité à la transformation physique de la Clio, elle l'a dotée du meilleur de ses technologies. Ainsi, pour la première fois, un modèle de ce segment va bénéficier du système multimédia le plus performant de la marque. Véritable référence sur le marché, OpenR Link avec Google intégré débarque sur la Clio 6, ce qui va sensiblement améliorer l'expérience pour le conducteur mais aussi pour les passagers.

© © Clément Choulot/DPPI

Déjà disponible sur les modèles supérieurs – Captur, Symbioz, Austral, Rafale, Megane E-Tech, Scénic E-Tech -, OpenR Link avec Google intégré propose la très appréciée cartographie Google Maps, l'assistant vocal Google Assitant et l'accès à Google Play avec un catalogue de plus de 100 applications.

"La connectivité est sans aucun doute un des grands atouts de la nouvelle Clio, se félicite le constructeur. Nous y avons intégré le meilleur des technologies embarquées des modèles des gammes supérieures de la marque (...) De quoi offrir une expérience inédite eu sur-mesure à ce niveau de gamme." Avec une navigation des plus précises, la possibilité de commander à la voix certaines fonctions du véhicule et des applications incontournables telles que Prime Video, Amazon Music ou encore HBO Max, Clio 6 fait un bond en avant technologique.

L'autre très bonne nouvelle pour les futurs acheteurs de la nouvelle Clio, c'est que cette amélioration ne nécessitera pas de payer plus cher. Le système multimédia le plus perfectionné proposé par Renault, lequel permet par ailleurs des mises à jour à distance des logiciels embarqués, sera de série sur toutes les finitions (Evolution, Techno, Esprit Alpine).