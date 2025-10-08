Un prix canon : la nouvelle Twingo est déjà disponible à moins de 10 000 euros en Italie !

La nouvelle Twingo 100 % électrique arrive. Il sera possible de l'acheter pour un prix réduit en Italie !

Deux mois après la Clio, Renault s'apprête à lever le voile sur un autre de ses modèles emblématiques. La nouvelle Twingo, qui sera la réinterprétation moderne de la citadine de première génération née au début des années 90, sera présentée le 6 novembre. Pour les amoureux de ce petit modèle urbain, il sera possible de la commander avant même qu'elle soit révélée. Comme pour les Renault 5 et Renault 4 E-Tech, la marque au losange a décidé de mettre en place un programme coupe-file dans plusieurs pays européens,.

Moyennant 100 euros (non remboursable), les passionnés de la petite Renault qui adhèrent à ce programme auront le privilège d'être les premiers à pouvoir commander la nouvelle Twingo et seront livrés en priorité. Des petits cadeaux, comme une Twingo miniature et un couvre-clé de couleur verte, aideront à les faire patienter.

Le lancement de la campagne du Twingo R Pass, dès le 8 octobre en Italie mais qu'à partir du 22 octobre en France, a aussi servi à la marque de communiquer officiellement sur le prix de la future citadine 100 % électrique produite en Slovénie. Et la promesse faite au début du projet voilà deux ans sera tenue : la Twingo de quatrième génération sera proposée à un prix inférieur à 20 000 euros (hors bonus).

© Renault

Un tarif qui mettra la Twingo 4 en concurrence frontale avec la toute nouvelle version de la Citroën ë-C3, la Urban Range, laquelle, avec une toute petite batterie de 30 kWh, a vu son prix baisser de plus de 3 000 euros pour s'afficher à 19 990 euros. Certains diront que c'est encore trop cher pour une citadine à usage essentiellement urbain, dont l'autonomie devrait flirter avec les 200 kilomètres.

Ce sera encore plus le cas s'ils regardent du côté de l'Italie, où nous avons débusqué son prix en parcourant le site italien de la marque au losange. A condition de remplir certaines conditions, la future Twingo sera accessible à partir de...9 900 euros ! Un prix mini rendu possible grâce à la campagne particulièrement incitative lancée récemment par le gouvernement italien pour permettre l'accès aux véhicules électriques aux ménages les moins aisés.

Le bonus écologique est beaucoup plus avantageux de l'autre côté des Alpes puisqu'il est possible de bénéficier d'une remise pouvant aller jusqu'à 11 000 euros. Pour bénéficier d'un tel rabais, il suffit d'habiter dans une ville de plus de 50 000 habitants, de justifier un revenu familial inférieur à 30 000 euros par an, et de mettre à la casse un véhicule catégorisé Euro 5 ou plus, donc produit avant août 2015. De quoi rendre jaloux de nombreux automobilistes français.