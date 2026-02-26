Renault R5 électrique : la citadine à la conquête de l'international ?

La Renault 5 E-Tech va partir à la conquête de plusieurs marchés internationaux. Mais la production de la citadine électrique restera made in France selon la marque au losange.

Le succès de la Renault 5 électrique donne des ailes à ses dirigeants. Produite à Douai dans les Hauts-de-France, la Renault R5 affiche déjà 7 149 ventes depuis le début de l'année 2026, soit une hausse de 70 % sur un an. Forte de ces résultats, qui confirment une première année pleine déjà très satisfaisante, la marque au losange ambitionne désormais de faire de sa R5 une arme de conquête internationale selon une information du Parisien. La Renault 5 E-Tech, déjà disponible en Turquie depuis le printemps dernier, va arriver au Japon à partir du deuxième semestre 2026 comme nous l'a indiqué le constructeur. "Et la marque étudie s'il y a d'autres opportunités et potentiels dans d'autres marchés." Le Maroc et Israël seraient ciblés.

Les dirigeants de Renault croient beaucoup au succès de leur best-seller à l'international, notamment au pays du Soleil Levant où la culture du véhicule électrique est déjà bien implantée. Reste qu'exporter un véhicule depuis la France dans des pays lointains coûte cher, comme le confie Laurens van den Acker, le directeur du style Renault, auprès de nos confrères. "Les coûts de production sont plus élevés sur le Vieux continent, et il faut y ajouter les coûts logistiques, puis enfin les taxes sur les importations dans les pays cibles. À l'arrivée, la facture est élevée pour le client." Ce constat pourrait-il pousser Renault à envisager une fabrication de la R5 hors d'Europe ?

Renault a pour objectif de produire une voiture électrique hors d'Europe dans les 5 ans. Est-ce que ce sera la R5 ?

Si Fabrice Cambolive, le directeur général du groupe Renault depuis 2023, a indiqué au Parisien que "la prochaine étape de l'International Game Plan est de produire un véhicule 100 % électrique hors Europe dans les cinq prochaines années", tout porte à croire qu'il ne s'agira pas de la R5, qui semblait pourtant cocher toutes les cases. "Il n'existe aucun projet de la sorte, Douai est et sera bien l'unique usine d'assemblage de R5", nous a assuré Renault.

La Renault 5 électrique devrait donc rester un véhicule exclusivement produit en France mais qui s'apprête à s'exporter vers des marchés internationaux que le constructeur estime porteurs. Le plan stratégique de la marque au losange pour les cinq ans à venir, qui sera dévoilé le 10 mars, permettra d'en savoir peut-être un petit peu plus sur le destin international de la Renault 5 E-Tech.