Dacia invente la voiture électrique de demain : simple et pas cher, voici le Hipster

Le constructeur roumain a dévoilé le Hipster, un concept de voiture à petit prix pour permettre au plus grand nombre de rouler en électrique.

A force de voir son prix s'envoler, la voiture est devenue un produit de luxe. En 15 ans, les tarifs des véhicules neufs ont augmenté de 45%, laissant de très nombreux ménages sur le bas-côté de la route. Pas besoin de sortir d'une grande école pour comprendre la dégringolade des ventes. Avec des citadines à plus de 20 000 euros, des SUV qui dépassent le plus souvent les 35 000 voire 40 000 euros, des modèles électrifiés vendus toujours plus chers que des thermiques (essence, diesel…) voués à disparaître, le consommateur ne peut plus suivre, obligé de se tourner vers l'occasion ou la location (LLD, LOA).

Face à cette surenchère, tarifaire mais aussi technologique, Dacia veut agir. Marque populaire dans de nombreux pays, y compris en France, Dacia souhaite redéfinir la voiture en répondant le plus simplement possible aux besoins des automobilistes. C'est dans cette optique que le fabricant de la Sandero – troisième modèle le plus vendu en France derrière les Renault Clio et Peugeot 208 – a imaginé le Hipster, un concept-car qui, selon nos confrères de L'Argus, deviendra un véhicule de série dès 2027. Avec le Hipster, Dacia entend redéfinir la voiture de demain en allant à l'essentiel pour casser les prix du marché et permettre au plus grand nombre d'avoir accès à l'électrique.

La planche de bord du Hispter très basique accueille une station pour Smartphone qui remplace l'écran multimédia. © Dacia

Le Hipster, c'est une voiture de seulement 3 mètres de long, 1m53 de haut et 1m55 de large. Petit, mais aussi léger – il est 20% plus léger que la Spring pesée à 970 kilos sur la balance -, il a été pensé pour réaliser des économies d'énergie et donc coûter moins cher au quotidien. Il a été conçu pour offrir "4 vraies places et un coffre modulable de 70 à 500 litres". Son design est très simple, avec un bloc cubique posé sur des roues disposées aux quatre coins du châssis. Le capot est particulièrement horizontal tandis qu'à l'arrière, le hayon couvre l'ensemble de la largeur du véhicule et s'ouvre en deux parties pour permettre "un accès au coffre ultra-pratique".

Quand on pousse les portes de la Dacia, on découvre un habitacle on ne peut plus basique. La planche de bord prend le contre-pied de celles des véhicules très sophistiqués d'aujourd'hui. On est loin des "ordinateurs sur roue" qui pullulent dans nos autos depuis quelques années. Ne cherchez pas le grand écran high-tech qui en met plein les yeux, vous ne le trouverez pas. Une simple station d'accueil sert à fixer son Smartphone, comme dans de nombreux véhicules d'entrée de gamme chez Dacia, afin que ce dernier joue le le rôle d'écran multimédia, notamment pour la navigation.

Les deux sièges avant de l'Hipster fusionnent pour former une banquette qui rappelle certains véhicules du passé. © Dacia

Le Smartphone sert aussi de système audio en étant associé à une enceinte nomade que l'on peut fixer sur l'un des 11 points d'ancrage YouClip du véhicule et de clé digitale pour déverrouiller et démarrer la voiture. Pour optimiser l'espace à bord, l'habitacle du Hipster épouse les formes cubiques de la carrosserie. Les grandes vitres accueillent un maximum de lumière tandis que pour baisser les coûts les vitres latérales sont coulissantes.

Clin d'œil aux véhicules du passé, le conducteur et sont passager avant possèdent chacun leur siège mais ils fusionnent pour former une banquette. Le Hipster est une voiture 3 portes, l'accès aux places arrière se faisant par la grande porte latérale avec le basculement du siège passager avant.

Ce modèle est essentiellement destiné aux déplacements urbains, et si la taille de sa batterie n'a pas été dévoilée, Dacia parle d'une "autonomie suffisante pour les déplacements quotidiens avec 2 recharges par semaine." Le Hipster doit devenir le véhicule le moins cher parmi ceux du constructeur roumain, avec un prix de départ estimé à 13 000 euros. Un tarif qui pourrait réconcilier certains acheteurs avec la marque, laquelle, avec le temps, s'est quelque peu éloignée de son ADN "low-cost". Et si c'était lui, le véhicule électrique populaire de demain ?